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FETÖ Darbe Girişimi Şehidi Halil Hamuryen, Mezarı Başında Anıldı

FETÖ Darbe Girişimi Şehidi Halil Hamuryen, Mezarı Başında Anıldı
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15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında anıldı. Kabir ziyareti, baba evi ziyareti ve fotoğraf sergisi gibi etkinlikler düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Erciş Kaymakamlığınca düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Hamuryen'in Çelebibağı Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek dua edildi.

Şehidin kabrine karanfil bırakan Kaymakam Ahmed Çelik ve beraberindekiler, daha sonra şehidin baba evini ziyaret etti.

Çelik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Etkinlik kapsamında kaymakamlık binası önünde "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Ardından Merkez Kara Yusuf Bey Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca
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