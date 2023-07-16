Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Saraçhane Parkı'nda kutlandı. Programda mehter konseri ve sela okunmasıyla birlikte İstanbul Valisi, Fatih Belediye Başkanı ve diğer yetkililer konuşmalar yaptı. Etkinlik Kur'an-ı Kerim ve selaların okunmasıyla sona erdi.

Fatih Belediyesince, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla Saraçhane Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla düzenlenen program, mehter konseri ve sela okunmasıyla başladı.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İstanbul milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Mustafa Demir, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Gül, kentin darbeye karşı direnişin merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Fatih'in de o gece önemli merkezlerden olduğunu ifade eden Gül, "İki duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Üzgünüz şehitlerimiz, gazilerimiz var. Bunların birçoğu sadece tırnağında ufacık bir çizik olan değil, ayağı kopan, yatağa bağımlı olan, kolu kopan gazilerimiz. Mutluyuz çünkü bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. Bundan sonra bize düşen, bu direnişin ruhunu muhafaza etmek." ifadelerini kullandı.

Fatih Belediye Başkanı Turan ise Saraçhane'nin direnişin sembol alanlarından biri olduğunu, şehit kanlarıyla sulandığını dile getirdi.

Turan, şunları kaydetti:

"İşte tam da bu bilincin unutulmaması, eksilmemesi için bu meydanda anma programını yapalım istedik. Bu meydanda 13 vatan evladını şehit verdik. 171 vatandaşımız gazilik mertebesine erişti. Milli bir destana şahitlik etmesi bakımından hafızalarda sonsuza kadar yaşayacak olan Saraçhane Meydanı'nı, bugün burada olan hemşehrilerimi saygı ve sevgi ile selamlıyorum."

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve selaların okunmasıyla tamamlandı.