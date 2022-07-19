15 Temmuz İçin 'Meclis'e İlk Gelen Benim' Diyen Salim Uslu, TBMM'nin Kitabında 'Saat 22'de Geldim' Demiş: 'Sonra Havaalanına Gitmek İçin Çıktım....

Eski AKP Milletvekili Salim Uslu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 15 Temmuz 2016 akşamı ile ilgili "TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir" açıklamasına; "CHP'li vekiller 15 Temmuz'da Meclis'e ilk gelen vekillermiş… Halbuki 22.33'te, basın müşavirimle ilk gelen benim" karşılığını verdi. Oysa Uslu, TBMM tarafından yayınlanan "Gazi Meclis'te O Gece" kitabında eski AKP Milletvekili Necdet Ünüvar'ın sorusuna "15 Temmuz akşamı özel aracımla saat 22.00'de Meclis'e geldim" yanıtını vermişti. Uslu, aynı kitapta; "Sonra havaalanına gitmek için (Ordu ilimize bazı açılışlara katılmak için) Dikmen Kapısı'ndan çıktım… Havaalanında Erzurum'dan gelen İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ala ile bir araya geldik. Duruma vaziyet ediyorken ben de olaylara vakıf olmuş oldum. Saat 00.35'te, Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon konuşmasını dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızı sokağa davet etti ve böylelikle sokağa çıkıldı. Bundan sonraki süreçte görev yerim olan Meclis grubundan gelen çağrı üzerine TBMM'ye geçmek istedim" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabında; "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" açıklamasını yapmıştı.

USLU, "22.33'TE, İLK GELEN BENİM…" DEMİŞTİ

Bunun üzerine eski AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu, sosyal medya hesabından; "CHP'li vekiller 15 Temmuz'da Meclis'e ilk gelen vekillermiş… Halbuki 22.33'te, basın müşavirimle ilk gelen benim. ve akşam gelir gelmez görevli memurdan 'tatbikat var diyorlar, ancak karşıdan (Genelkurmayın oradan) silah sesleri geliyor amirim' bilgisini aldım ve hemen cep telefonuna sarılıp Meclis Başkanımızı aradım. Hem Meclis'in üç dönem güvenlikten sorumlu idare amiri olarak hem milletvekili olarak hem de duyarlı bir yurttaş olarak görevim Meclis'i savunmaktı. O darbe gecesi Sayın KK, kahvesini yudumlarken Meclis'te sabahladık. Kuyruklu yalan" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise sosyal medya hesabında; "Salim Uslu kendi beyanına göre saat 22,00'de; 1) Meclis'e darbeye direnmek için gelmemiş, Meclis'ten havaalanına gitmek için geçmiştir. 2) Meclis'i sadece geçiş güzergahı olarak kullanmıştır. 3) Algıyı yapan kim, gerçeği söyleyen kimdir?" açıklamasını yaptı.

Eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın, TBMM tarafından yayınlanmış olan "Gazi Meclis'te O Gece" adlı kitabında, Salim Uslu ile 15 Temmuz gecesine ilişkin röportaja tam metin olarak yer verildi. Uslu, "Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O anlar neler hissetiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl verdiniz" sorusuna kitapta şu yanıtı verdi:

TBMM'NİN KİTABINDA USLU: "ÖZEL ARACIMLA 22.00'DE MECLİS'E GELDİM… BİR ANORMALLİK SEZMİŞTİM"

"15 Temmuz akşamı özel aracımla saat 22.00'de Meclis'e geldim. Çankaya Kapısı'ndan giriş yaptığı esnada kapıdaki görevliye, ne oluyor, diye sordum. Bir anormallik sezmiştim. Hava kurşun gibi ağır ve jetler alçaktan uçmaya başladılar. Sağda solda patlama sesleri gelmeye başladı. Kapıdaki polislere tatbikat olduğu söylenmiş, ancak Genelkurmay Başkanlığı'ndan silah seslerinin yükseldiğini ifade ettiler.

"HAVAALANINA GİTMEK İÇİN DİKMEN KAPISI'NDAN ÇIKTIM"

Sonra havaalanına gitmek için (Ordu ilimize bazı açılışlara katılmak için) Dikmen Kapısı'ndan çıktım. Çankaya kapısından aldığım bilgiyi Meclis Başkanına sunmuştum. Ama Dikmen Kapısı'ndan çıkarken Genelkurmay Başkanlığı önünde onlarca ambulansın dizili olduğunu, peş peşe dizili araçlar ambulansların iç dış ışıkları, çakarları yanıyordu, adeta Genelkurmay Başkanlığı önü ve Eskişehir Yoluna dönüşte bu kadar ambulansın orada tutulması bana hiç de normal gelmedi.

Bunun üzerine çeşitli bakanlara, bakan yardımcılarına, müsteşarlara ulaşmaya çalıştım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir üst yetkiliye ulaştım o da bir anormallik olduğunu ama ayrıntılarını bilmediğini belirtti. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürü'nü arayarak durumu sordum. 'Bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğini' belirtti. Ben de 'zaten söylemenize gerek yok, mesajı aldım' dedim. Belli ki ortam müsait değildi. Ama bir anormallik olduğunu belirtmiş oldu.

Havaalanına giderken bazı tanıdıklara ulaşmaya çalışıyor, son dakika haberlerini ve sosyal medyayı takip ediyor, bir taraftan da iç açıcı olmayan bilgiler alıyorduk. İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını ve bazı yerlerde patlama seslerinin de arttığına dair bilgiler almaya başladık. Polislerin silahlarının toplandığını da duyduk ama gerçeği bilme şansımız yoktu.

USLU: "HAVAALANINDA İÇİŞLERİ BAKANIMIZ ALA İLE BİR ARAYA GELDİK"

Havaalanında Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Ali Cevheri ve Ordu'ya birlikte gitmek için sözleştiğimiz Ordu Milletvekilimiz Sayın Metin Gündoğdu var. (Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş Ordu'da olacak ve bir açılışa katılıp ertesi gün dönecektik). Havaalanında Erzurum'dan gelen İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ala ile bir araya geldik. Duruma vaziyet ediyorken ben de olaylara vakıf olmuş oldum. İçişleri Bakanımızın kararlı bir şekilde, gelen bilgiler ışığında, önemli tedbirler aldığına tanık oldum. Süreci bizzat ve çok iyi yönettiğine şahit oldum…

VIP salonunda küçük bir oda var, bakanımız birkaç kere odaya girdi ve benim de yanında bulunmamı istedi. Devlet işleri görüşüleceği için ben girmek istememiştim."

USLU: "00.35'TE, CUMHURBAŞKANIMIZIN TELEFON KONUŞMASINI DİNLEDİK. BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE TBMM'YE GEÇMEK İSTEDİM"

Uslu, "TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Sayın Başbakanın 23.30'a doğru konuşması oldu. Bir kalkışma olduğunu ve bu kalkışmaya müdahale edileceğini belirtti. TRT'ye el konulmaya başlanmıştı. Saat 00.35'te, Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon konuşmasını dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızı sokağa davet etti ve böylelikle sokağa çıkıldı. Bundan sonraki süreçte görev yerim olan Meclis grubundan gelen çağrı üzerine TBMM'ye geçmek istedim. Bakan bey ayrılmamamı, biraz daha burada onlarla kalmamı istedi. Ama benim asıl görev yerimde, olmam gerektiğini söyledim. Meclis'e gelişte evet zorluk yaşadık."

ANKA / Güncel