Şehitler 15 Temmuz'un 10. yılında anıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, şehitler dualarla anıldı, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı gösteriler ve çeşitli etkinliklerle milli birlik ve demokrasi ruhu yaşatıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitleri anmak, gazilere duyulan vefayı ifade etmek ve çocuklarda milli bilinç ile demokrasi farkındalığını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen program, Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde yapıldı.

Program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı serginin açılışıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için dua edildi.

Programda, şehit babaları 15 Temmuz gecesi çocuklarının darbe girişimi haberini aldıktan sonra direniş için neler yaptıklarını ve nasıl şehit olduklarını anlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü konu alan videonun izletildiği programda, çocuklar tarafından şiir dinletisi sunuldu, halk oyunu gösterisi sergilendi.

Programda, şehitlerin hatırasına ithafen hazırlanan mektup okunurken, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı tiyatro gösterisi de sahnelendi.

Sultangazi Huzurevi Korosu'nun konser verdiği programda, Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet korumasındaki çocuklar solo dinletisi sundu.

"O gün millet iradesini ortaya koydu, hain darbe girişimini başarısız kıldı"

İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, programda yaptığı konuşmada, şehitleri yad ederek, "15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan o hain darbe girişiminin, o gün burada bulunan hazirundan aklı erenler, yaşı tutanlar, bizler, hepimiz canlı şahidi olduk. Çok karanlık bir geceydi ama bu seneki sloganımızda da belirtildiği gibi, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' başlığı, gerçekten o günü çok iyi tanımlayan bir slogan." diye konuştu.

Leblebicier, "O gün millet iradesini ortaya koydu, hain darbe girişimini başarısız kıldı ve ertesi sabaha tertemiz bir Türkiye'yi tekrar bizlere emanet etti. Bu vesileyle ben, hain darbe girişiminde şehit olan bütün şehitlerimize ve diğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da izletilen video gösterisinin bugünün anlam ve önemini çok iyi anlattığını, o gece yaşananları ortaya koyduğunu belirterek, "Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Rabbim onların ömürlerini ali etsin." ifadelerini kullandı.

Programa, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, il müdür yardımcıları, şehit yakınları, gaziler, devlet korumasındaki çocuklar ve davetliler katıldı.