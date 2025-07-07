15 Suçlunun Türkiye'ye İadesi Gerçekleştirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere 15 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suçluların yakalanmasına yönelik Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Y., A.G., H.G., V.T., M.C.A., S.B., O.Y., Ç.Ö., M.Ö., C.A.K., C.M., M.G. ve S.T. ile ulusal seviyede aranan F.T. ve A.Y.'nin, Gürcistan, Yunanistan, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

'TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR'

Kabine döneminde toplam 398 suçlunun Türkiye'ye iadesini sağladıklarını kaydeden Yerlikaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.G., S.B. ve Ç.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da, 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kasten Öldürme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama, Nitelikli Hırsızlık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan V.T. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Şantaj' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.C.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Silahla Yağma, Uyuşturucu madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kasten Yaralama ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs Almanya'da, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan C.A.K. isimli şahıs Yunanistan'da, 'İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satma ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.M. isimli şahıs Birleşik Krallık'ta, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da, 'Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Uydurma ve Hırsızlık' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.T. isimli şahıs Yunanistan'da, 'Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama' suçlarından ulusal seviyede aranan F.T. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Silah' suçlarından ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar."