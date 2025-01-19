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14 Yaşındaki Kız Çocuğu Dönerci Ustası Oldu

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Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki Elif Naz Savran, babasının döner dükkanında dönerci ustası olarak çalışıyor. Deprem sonrası babasına yardım ederek bu mesleği öğrenen Savran, hedefinin kendi iş yerini açmak olduğunu belirtti.

14 yaşında dönerci ustası oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki Elif Naz Savran, babasının işlettiği iş yerinde dönerci ustası oldu.

Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'ndeki kendi işletmelerinde dönerci ustası olan 14 yaşındaki Elif Naz Savran, depremden sonra babasına yardım için gittiği iş yerinde dönerci ustası olarak çalışıyor.

Bu işi yaparken kendimi çok iyi hissediyorum diyen Savran,"Ben 4 yıldır bu mesleği yapıyorum. Şuan aktif olarak dönerci ustasıyım. Aynı zamanda 5 gün çalışıyorum 1 gün okula gidiyorum ve bir gün dinleniyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu işi herkesin yapabileceğine inanıyorum. İlk başta insanlar zorlanabilir ve vazgeçebilir. Ama ben bu işleri başarınca ve kendime güvenince kat kat artıyor başarım. Onları hayal kırıklığına uğratmıyorsun. Çalışıyorsun çabalıyorsun ve emek verip başarılı oluyorsun" dedi.

" 'Kız dönerci mi olur' gibisinden tuhaf karşıladılar"

Savran, "İlk başta kız olduğum için tuhaf tuhaf bakanlar oldu. Ama şuan alıştılar. Müşterilerin kızı gibi oldum. Onlar beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Bazen çok yadırgayan insanlar da oluyor. 'Kız dönerci mi olur' gibisinden. Onlara kulak asmıyorum. Beni gördüklerinde tuhaf tuhaf bakanlar oluyor. Benim hedeflerim var. Belgemi aldıktan sonra kendi iş yerimi açmak istiyorum. İnsanın her şeyi başaracağını herkese göstermek istiyorum. Bir kız çocuğunun neler yapabileceğini, neler başarabileceğini görsünler istiyorum" ifadesini kullandı.

"Depremden sonra bana yardıma gelmişti şu an dönerci ustası oldu"

Baba Özgür Savran ise, "Elif naz 10 yaşından bu yana yanımda. İşletmeye bana yardım amaçlı gelmişti. Daha sonra günden güne işi sevdi ve ilerledi. Depremden sonra benim yardımcım oldu. Döneri beraber yaptık, beraber kestik. Bu aşamada kendisi de kabiliyetinden dolayı baya bayağı bir ilerledi. Kahramanmaraş'ımıza hizmet etmek için o yolda ilerliyor. Elif naz 14 yaşında bir kız çocuğu. Türkiye'de döner ustası olarak tek diyebiliriz" dedi.

14 Yaşındaki Kız Çocuğu Dönerci Ustası Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZİLET ÇOMRUK - Güncel
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