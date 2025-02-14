14 Yaşındaki Down Sendromlu Yusuf'un Kalp Ameliyatları Başarıyla Gerçekleşti

Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan 14 yaşındaki down sendromlu Yusuf Talha Taşkın, başarılı geçen 2 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kalp rahatsızlığı tanısı henüz anne karnında 21 haftalıkken konulan Yusuf, doktorların yaşamaz demesine rağmen annesinin ısrarıyla dünyaya geldi ancak doğumunun ardından kalbinin atmadığı fark edildi.

Kalp masajıyla hayata döndürülen ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra ailesine teslim edilen Yusuf, kalbindeki rahatsızlıkla yaşamak zorunda kaldı.

Yusuf'un ailesi yıllar içinde evlatlarının tedavisi için bir çok hastane gezdi.

Ancak buna rağmen çocuklarının tedavisi konusunda bir sonuca ulaşamayan aile, en son Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkikler sonucunda Yusuf'a 2 farklı ameliyat planlandı.

İlk ameliyatında kalbindeki delikler, ikincisinde ise kapaktaki yetersizlikler giderilen Yusuf'un ailesi, oğullarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

"Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor"

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Berna Şaylan, AA muhabirine, henüz anne karnındayken kalp hastalığı tanısı alan Yusuf'un, doğumunun ardından bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlattı.

Ailenin kendilerine başvurana kadar bir çok farklı hastanede çare arayışına girdiğini belirten Şaylan, yaptıkları detaylı incelemelerin ardından Yusuf'un tedavisine başladıklarını söyledi.

Şaylan, "Down sendromluların yüzde 50'sinde doğuştan kalp hastalığı olabiliyor. Bizim hastamızda da bir doğumsal kalp hastalığı vardı. Hastaya 2 aşamalı ameliyat planladık. İlk ameliyatta kalpteki delikleri kapattık. Akabinde o delik kapaktaki yetersizliğin giderildiği bir ameliyat yapıldı." diye konuştu.

Ameliyatların uzmanlar tarafından titizlikle yapıldığını dile getiren Şaylan, "Hastanın ilk ameliyatı biraz daha uzun sürdü çünkü 'pompa' dediğimiz işleme girmesi gerekti. Yaklaşık 4-5 saat süren 2 ameliyatla sağlığına kavuştu. Şu anda sağlığı gayet yerinde. Başarılı bir ameliyat geçirmiş, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şaylan, 7-14 Şubat Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftasının önemine dikkati çekerek, Türkiye'deki dernekler ve hastanelerin hafta kapsamında aileleri bilinçlendirdiğini vurguladı.

"Benim gibi özel çocuk anneleri hiçbir zaman pes etmesin"

Yusuf Talha Taşkın'ın annesi Esma Taşkın ise hamileliği sırasında kalp rahatsızlığı tanısı konması üzerine doktorların, oğlunun doğumu atlatamayacağını söylediklerini belirterek, "Yusuf'un yaşama ihtimalinin olmadığı, gebeliğin sonlandırılması gerektiği bana söylendi. Bunu kabul etmedim. Yusuf ölü olarak dünyaya geldi. Ardından kalp masajlarıyla hayata geri döndü." diye konuştu.

Oğlunun kalbindeki 3 delik nedeniyle kalp ameliyatı olduğunu ve kalp kapağı tamiri yapıldığını kaydeden Taşkın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda sağlığı yerinde. Önceden çok koşamıyordu. Oturduğu yerde efor sarf etmediği halde terliyordu, yerinden hiç kalmak istemiyordu, hareketi kısıtlıydı. Eskiye göre çok daha iyi. Şu anda normal okulumuza başladık. Sağlığına kavuştuğu için mutluyum. İnsanlar doktor kontrollerini bırakmasınlar. Hayattan hiçbir zaman ümit kesmesinler. Benim gibi özel çocuk anneleri hiçbir zaman pes etmesin."