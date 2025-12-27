134 engelli öğrenciye akülü sandalye hediye edildi

KATİNCİLER Esnaf Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, bugün gerçekleşen 'Bir Sandalye Bin Umut Akülü Sandalye Dağıtım Töreni'nde 134 bedensel engelli öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ve TBMM Engelliler Komisyonu Başkanı Mehmet Kasapoğlu, esnaf dayanışmasının önemine dikkat çekti.

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen ve kantin işletmecilerinin gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinin teslim töreni bugün gerçekleştirildi. Proje ile İstanbul genelinde eğitim gören 134 bedensel engelli öğrencinin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amaçlanıyor. Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Engelliler Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ve çok sayıda kantin işletmecisi ile öğrenci ailesi katıldı.

'KANTİNLERİMİZ ADETA BİRER KÜÇÜK YEMEKHANEYE DÖNDÜ'

İstanbul Valisi Davut Gül burada yaptığı konuşmada geçmişten bugüne okullardaki fiziki imkanların arttığını belirterek, "Öncelikle bu organizasyonu yapan Kantinciler Odamıza, Beyazay Derneğimize ve katılımlarıyla programımızı şereflendiren Sayın Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize, komisyonumuza teşekkür ediyorum. Eskiden kantinlerin fiziki şartları yetersizken, küçükken bu bir keyfiyetten değildi. Derslik yoktu zaten. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim görülen, dersliklerin sayısının az ve küçük olduğu bir dönemde, haklı olarak da kantinde sadece simidin, tostun, tatlının, ayranın satıldığı dört beş kalemlik bir sektörden bahsediyoruz. Yeni okullarımızla birlikte artık kantinlerimiz adeta birer küçük yemekhaneye döndü" diye konuştu.

'EĞİTİMDEKİ DÖNÜŞÜM HAYATIN HER KESİMİNİ ETKİLEDİ'

Eğitimdeki iyileşmenin engelli bireylerin sosyal hayata katılımına katkı sunduğunu ifade eden Vali Gül, konuşmasına şöyle devam etti: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün sektörlerde olduğu gibi eğitimdeki bu dönüşüm, bu iyileşme, esnaflarımız başta olmak üzere öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, hayatın her kesimini etkiledi. Bu engellilerimiz için de öyle. Okullara erişim, engellilerimizin eğitime devam etmesi, sokağa çıkma ihtiyacı olduğu için sokağa çıktıkları için diğer ihtiyaçlarının gündeme gelmesiyle birlikte bugün bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağ olsun başkanımız da işin bir ucundan tutuyor. Ben emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

'UMUDU DAHA GÜÇLÜ KILMAK İÇİN VARIZ'

TBMM Engelliler Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Bugün çok özel bir vesileyle bir aradayız. Tabii ki bu güzel çalışma için, bu özel etkinlik için özellikle kantinciler esnafımıza, değerli başkanımıza ve emeği geçen herkese tabii ki Türkiye Beyazay Derneği ile birlikte gönülden teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Umudu büyütmek için varız. Umudu hem var kılmak için hem de daha güçlü kılmak için varız. O yüzden bugünkü bu çalışma umut adına çok güzel bir adım. Hem birliktelik adına, iş birliği adına çok önemli bir adım. Bu konuda sadece bir kurumun varlığı, bir kurumun çabası, gayreti değil, tüm kurumların, kişilerin, tüm halkın, 86 milyonun topyekun iş birliği çok kıymetli. Bilinci çok kıymetli, farkındalığı çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

'BU ÇALIŞMA ÖZGÜN BİR BİLİNÇ VE FARKINDALIK ADIMIDIR'

Yapılan çalışmanın esnaf eliyle yürütülmesinin kıymetine değinen Kasapoğlu, "İşte bu çalışma bu anlamda hem bir bilinç çalışması, esnaflarımızın çok özgün bir şekilde ortaya koyduğu, hem bir iş birliği çalışması ve hem de bu anlamda farkındalığı ortaya koyması açısından çok ama çok kıymetli bir çalışma. Ben tekrar hem kantinciler esnafımıza, özellikle tüm İstanbul'daki kantinci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. ve hem de Türkiye Beyazay Derneği'ne bugüne kadar ortaya koyduğu vizyon ve bu anlamdaki çabaları için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

'AMACIMIZ SADECE RAPOR HAZIRLAMAK DEĞİL'

Komisyonun yol haritasına dair bilgi veren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: Tabii ki parlamentomuzdaki komisyonumuz bir araştırma komisyonu. Geçici bir süreç için durumun fotoğrafını tespite yönelik ve bundan sonraki yol haritası noktasında öneriler sunmaya yönelik kurulmuş bir komisyon. Ama biz hep şunu ifade ediyoruz, komisyon olarak amacımız bir rapor hazırlamak değil, bir farkındalık ortaya koymak, bir bilinci daha güçlü bir şekle taşımak ve bu anlamda da bu ülkenin vatandaşları olarak, bireyleri olarak bu çabayı, bu sorumluluğu bundan sonra da en güçlü şekilde omuzlarında hisseden bireyler olarak bu konuların takipçisi olmak. Bizler de inşallah tüm komisyon üyelerimizle bu süreçleri hem fotoğrafını çekerek, hem çözüm odaklı yaklaşımlarımızla kurumlarımızla iş birliğimizi artırarak ve bundan sonraki süreçlerde de bu konuların yakın takipçileri olarak devam ettireceğiz. Törende ayrıca Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu da birer konuşma yaparak projenin önemine değindi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 134 akülü sandalyeyi öğrencilere ve ailelerine teslim etti.