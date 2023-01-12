13 TL eksik ödenen su faturası cinayeti davasında 'alt sınırdan haksız tahrik indirimi'

KONYA'da annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı (35), su faturasını 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Mahir (31) hakkında verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, küfürleşme yaşandığı için alt sınırdan haksız tahrik indirimi uygulandığı belirtildi. Öldürülen Mevlüt Kapan'ın ailesinin avukatı Tarık Korkmaz, "Dosyada sanığa karşı küfürle alakalı hiçbir ibare bulunmamasına rağmen 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince Kapan'ın sanığa küfür ettiği kabul edildi. Bu kabul, hukuka aykırı" dedi.

Olay, geçen yıl 9 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak ustası Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in, spor salonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü, 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tartıştı. Tartışmadan 2 gün sonra Hüseyin Mahir, evinin balkonundan Kapan ve onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e tüfekle ateş etti. Kapan karnından, Gürler ise elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kapan kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Mahir, tutuklandı.

Korkmaz, yerel mahkemenin verdiği karar için bir üst mahkemede olan istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını vurgulayarak, "Biz vicdani olarak karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.