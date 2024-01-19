13 ilde eş zamanlı operasyon! Haklarında kırmızı bülten ve acil yakalama kararı bulunan 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-31" operasyonuyla, 12 ülkede haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini tek tek "kafesin" içine koyacaklarını ifade etti. Yerlikaya şunları söyledi;

"Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl KOM Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak'ta "KAFES-31" operasyonları düzenledi.

INTERPOL TARAFINDAN ARANAN 42 KİŞİ YAKALANDI

Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan ülkeleri tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı olan 42 şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor. Operasyonda yakalanan şahısların, organize suç örgütü üyeliği, yasa dışı silah ticareti, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, göçmen kaçakçılığı, nitelikli ve mali dolandırıcılık, soygun ve hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmiştir. 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana, bugün yapılan Kafes Operasyonları ile birlikte kırmızı bültenle aranan 114 şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir."