13. Boğaziçi Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali'nin Belgesel ve Kısa Film jürisi belli oldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 7-14 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin bu yılki "Belgesel Jürisi", Litvanyalı yapımcı Ringaile Lescinskiene, Danimarkalı yönetmen Miriam Carlsen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi M. Safa Karataş'tan oluşuyor.

Litvanya Tiyatro ve Müzik Akademisi'nde sinema alanında sanat yönetimi yüksek lisansını tamamlayan Ringaile Lescinskiene, 2008'den bu yana Gürcistan ve Ukrayna ile çalışan uluslararası bir film yapımcısı olarak biliniyor.

Zero Copy Reel'in yöneticisi olarak belgesel ve ortak yapımlara odaklanan, Gürcistan merkezli Funky Production House'un da sahibi olan Lescinskiene'nin çalışmalarının üç Cannes Lions ve bir Silver Dolphin ödülü bulunuyor.

Filmleri CPH: DOX, Tallinn Black Nights, Berlinale EFM Rough Cut ve IDFA gibi önemli festivallerde gösterilen, Lithuanian Shorts kapsamında mentorluk yapan yönetmen, EsoDoc programına dahil olup Ji.hlava 2026'da "Gelecek Vadeden Yapımcılar" arasında yer alacak.

Danimarkalı yönetmen Miriam Carlsen ise kimlik, cesaret ve özgürlük temalarını odağına alan hikayeler anlatıyor.

"Game Over" adlı belgeseli 100'den fazla festivalde gösterilen, 2023 Boğaziçi Film Festivali En İyi Belgesel Ödülü dahil 18 ödül kazanan Carlsen, Kopenhag ve İstanbul arasında üretimlerini sürdürüyor.

Şiirsel imgeleri gerçekçilikle buluşturan bir sinema dili geliştiren Carlsen'in ilk kurmaca filmi "Hysteria" yakında Danimarka'da prömiyer yapacak. Danimarkalı yönetmen, aynı zamanda "Save the Cat" adlı uzun metraj belgeseli üzerinde çalışıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan M. Safa Karataş ise "Reşat Nuri Güntekin Romanlarının Senaryolaştırılma Serüveni" teziyle yüksek lisansını, "1990 Sonrası Türk Sinemasında Tipler" teziyle doktorasını tamamladı.

Sivas Uluslararası Film Festivali'nin kurucu ekibinde ve düzenleme kurulunda yer alan Karatai, halen Uluslararası Felsefi Filmler Festivali'nin direktörlüğünü sürdürüyor.

Şiir ve yazıları 2009'dan bu yana yayımlanan Karataş'ın "Orada" ve "Şimdiki Zamanın Rivayeti" adlı iki şiir kitabı ile 2021'de yayımlanan "Dışarıda" adlı bir romanı bulunuyor. Karataş ayrıca 2013'ten bu yana çeşitli kısa filmler yönetiyor.

Kısa Film jürisinde üç isim yer alıyor

Bu yılki Kısa Film Jürisi TRT Sinema Müdürlüğü'nde proje sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Ali Karga, Adana'da film çalışmalarını sürdüren yönetmen ve sanatçı Oben Yılmaz ile ödüllü oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci'den oluşuyor.

Mehmet Ali Karga, Marmara Üniversitesi'nde ön lisans ve lisans eğitimini, Maltepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dinler Tarihi bölümünde doktora programına devam etti.

Çeşitli yayınevleri ve kitabevlerinde yöneticilik yapan Karga, edebiyat dergilerinde kitap eleştirileri yazdı, TRT2'de Sinema+, Film Önü Arkası, Kısa Film Kuşağı ve Oscar yayınlarının yapımcılığını üstlendi, film seçimi ve lisanslama süreçlerini yönetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Seçici Kurulu'nda görev alan, "Ahir" ve "Askıda Sinema" kitaplarının yazarı olan Karga, TRT 12 Punto'nun yürütücüleri arasında yer alıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Oben Yılmaz, 23 yıl eğitimci ve yönetici olarak görev yaptı.

Sanat hayatını paralel olarak sürdüren Yılmaz, yurt içi ve yurt dışında 13 kişisel, 70 karma sergiye katıldı, öyküleri çeşitli dergilerde yayımlandı.

Birçok kısa filmde sanat yönetmeni olarak yer aldıktan sonra ilk yönetmenlik deneyimi olan "Günaydın Anne"yi çeken Yılmaz, ilk uzun metrajının senaryo çalışmalarına devam ediyor.

Ödüllü oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci ise Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Dünya çapında 100'den fazla ülkede gösterilen "Bir Zamanlar Çukurova" dizisiyle uluslararası tanınırlık kazanan Yeninci, 2025'te Netflix yapımı "Geleceğe Mektuplar" dizisinin başrolünde yer aldı.

"Kurak Günler", "Nasipse Adayız" ve "Uçan Köfteci" gibi filmleri Cannes, Rotterdam, NY Turkish Film Festivali ve Montpellier'de gösterilen Yeninci, 2024'te Ankara, Distopya, Diyarbakır Kısa ve Tayf film festivallerinde ana jüri üyesiydi.

Uluslararası Emmy jürisindeki ilk Türk oyuncu-yapımcı olan Yeninci, aynı zamanda EFA üyesi ve SY Pictures'ın kurucusudur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen festivalle ilgili tüm bilgilere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından erişilebiliyor.