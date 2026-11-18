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(ANKARA) - Aralarında Diyarbakır, Van, Şanlıurfa ve Batman barolarının da bulunduğu 13 baro, İzmir'de avukatların gözaltına alınmasına, Diyarbakır'da siyasi parti yöneticilerine yönelik operasyona ve Sözcü Tv'ye kayyım atanmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Barolar, "Hukukun, muhalif siyasi düşünceleri, bağımsız savunmayı ve eleştirel basını susturmanın aracı haline getirilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Muş, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Van baroları, 17 Kasım 2026 tarihinde "Savunma hakkına, demokratik siyasete ve basın özgürlüğüne yönelik müdahaleleri kabul etmiyoruz" başlıklı ortak açıklama yayımladı.

Barolar, İzmir'de Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatların evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alınmasını, Diyarbakır'da siyasetçilere yönelik operasyonu ve Sözcü TV ile sozcu.com.tr'ye kayyım atanmasını eleştirdi.

"AVUKATLARIN EV BASKINLARIYLA GÖZALTINA ALINMASI CİDDİ SORUNLAR DOĞURMAKTADIR"

İzmir'de ÇHD üyesi avukatların gözaltına alınmasının savunma hakkı ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığı bakımından kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, avukatların ifadeye davet edilmeleri mümkünken ev baskınlarıyla gözaltına alınmalarının kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ölçülülük ilkesi açısından ciddi sorunlar doğurduğu vurgulandı.

Barolar, Avukatlık Kanunu'nda düzenlenen özel güvencelere uyulması gerektiğini belirterek avukatların mesleki faaliyetleri, üstlendikleri savunmalar veya mesleki örgütlenmeleri nedeniyle hedef alınmaması çağrısında bulundu.

"SİYASİ PARTİLERİN BİR ARAYA GELMESİ VE İTTİFAK OLUŞTURMASI SUÇ DEĞİLDİR"

Açıklamada, 7 Kasım 2026'da Diyarbakır'da Kürt siyasi parti ve hareketlerinin Kürdistan Ulusal İttifakı (HEVBENDİ) adıyla siyasi birlik oluşturmasının ardından, 17 Kasım'da yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Avukat Hasan Dağtekin'in de bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve siyasi parti yöneticisinin gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci maddesinde düzenlenen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçu kapsamında yürütüldüğünün öğrenildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin müdafileriyle görüşme haklarının 24 saat süreyle kısıtlanmasının ciddi hukuki kaygılar doğurduğu ifade edildi.

Barolar, "Demokratik bir hukuk devletinde siyasi düşüncelerin ifade edilmesi, siyasi partilerin bir araya gelmesi ve demokratik ittifaklar oluşturması suç değil, anayasal güvence altındaki temel hakların kullanılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"SÖZCÜ TV'YE KAYYIM ATANMASI HALKIN HABER ALMA HAKKINI TEHDİT EDİYOR"

Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye yönelik operasyona da değinilen açıklamada, bazı yöneticilerin gözaltına alınması ve kayyım atanmasının basın özgürlüğü açısından kabul edilemez olduğu savunuldu.

Barolar, "Basın kuruluşlarının yönetimine yargısal tedbirler yoluyla müdahale edilmesi, çoğulcu medya ortamını zedelemekte ve eleştirel gazetecilik üzerinde baskı oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın 28'inci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesiyle güvence altına alınan basın özgürlüğünün, kayyım uygulamaları ve yargısal müdahaleler yoluyla sınırlandırılmasının yalnızca basın kuruluşlarını değil, toplumun tamamının haber alma hakkını tehdit ettiği belirtildi.

"HUKUKUN MUHALİF DÜŞÜNCELERİ SUSTURMANIN ARACI HALİNE GETİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Barolar, barış ve demokratik çözüm arayışlarının tartışıldığı bir dönemde siyasi faaliyetlerin, savunma hakkının ve basın özgürlüğünün baskı altına alınmasının toplumsal güveni zedelediğini savundu.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukukun, muhalif siyasi düşünceleri, bağımsız savunmayı ve eleştirel basını susturmanın aracı haline getirilmesi kabul edilemez."

Siyasi faaliyetlerin kriminalize edilmesine, avukatlara yönelik hukuka aykırı müdahalelere ve basın kuruluşlarına kayyım atanmasına karşı olduklarını vurgulayan 13 baro, gözaltına alınan kişilerin temel haklarının güvence altına alınmasını, savunma hakkına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını ve hukuka aykırı müdahalelere derhal son verilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA