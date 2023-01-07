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12 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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Kırşehir'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kırşehir- Ankara kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında sis ve buzlanma nedeniyle 5 tır, 6 otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatılan yolda, araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırşehir Ankara Güncel Haberler

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