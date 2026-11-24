111. dönem kaymakam adayı Konuralp Yılmaz Amasya Taşova'da göreve başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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111. dönem kaymakam adayı Konuralp Yılmaz Amasya’nın Taşova ilçesinde göreve başladı. İlçedeki kurum amirleri ve personelce karşılanan Yılmaz kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı; hizmetlerin vatandaş odaklı yürütülmesi için kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti.
İçişleri Bakanlığının 111. dönem kaymakam adayları görevlendirmesi kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesine atanan Konuralp Yılmaz göreve başladı.
İlçedeki kurum amirleri ve personel tarafından karşılanan Yılmaz, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Yılmaz, hizmetlerin vatandaş odaklı yürütülmesi için kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti.
Kaynak: AA