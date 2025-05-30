100 Yaşındaki Nebi Önay'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

100 Yaşındaki Nebi Önay'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
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Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Nebi Önay için torunları ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu tarafından evinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Önay, hayatında ilk kez doğum günü kutlaması yaptığını belirtirken duygularını paylaştı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Nebi Önay'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Halilağa Mahallesi'nde torunlarıyla yaşayan Önay'a AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu tarafından 100 yaşına girmesi dolayısıyla evinde doğum günü sürprizi düzenlendi.

Hayatında ilk kez doğum gününü kutlanan Önay, "Koca Çınar 100 Yaşında" yazılı pastayı kesti.

Sürpriz kutlama 5 çocuğu, 14 torunu, 20 de torunlarının çocuğu bulunan Önay için hem şaşırtıcı hem de duygusal bir ana dönüştü.

Önay, AA muhabirine, sürpriz karşında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hayatında hiç doğum günü kutlamadığını, mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Önay, "Çok duygulandım. Günümü kutladılar. Zamanımızda böyle şeyler yoktu. Kimse böyle şeyleri bulamıyordu. Nereden bulacaktık? Kim getirecekti? Her türlü yokluğu, yoksulluğu gördük. Ben her zaman anneme, babama itaat ettim, dualarını aldım. Gençlerimize doğru, dürüst ve inançlı olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Hayatında birçok zorlukla karşılaştığını belirtip askerlik anılarını anlatan Önay, "İki dönemi mukayese etmek neredeyse imkansız. Allah devletimizi baki eylesin. Zamanımızda yokluk, kıtlık vardı. Gençlerimiz şimdi bolluk içinde. Hür yaşıyorlar." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu ise yaşlıları her fırsatta ziyaret ettiklerini, taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Hiç doğum günü kutlamayan Önay'a güzel bir anı yaşatmak istediklerini ifade eden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizin asırlık çınarı ağabeyimiz, bizim için çok değerli. Van'a birçok alanda hizmetleri olmuş, büyük emekler vermiş asırlık çınarımızı evinde ziyaret ettik. Yaşlılarımızı sürekli ziyaret etmeye, tecrübelerinden istifade etme gayretindeyiz. Geçmişini bilmeyen, sağlam bir gelecek inşa edemez. Bu düşünceyle hareket ediyoruz. Nebi ağabeyimiz son 90 yılımızı çok iyi bilenlerden biri. 100 yaşını kutladık. Mutlu gününde onu yalnız bırakmak istemedik. Ziyaret edip hayır duasını aldık. Biz de çok duygulandık. Allah herkese sağlıklı ve güzel bir yaşam nasip etsin."

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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