10 Ekim Katliamı Davası 19 Temmuz'a Ertelendi. Işid'in Eski Türkiye Emiri Tanık Olarak Dinlenecek

Terör örgütü IŞİD'in Ankara Tren Garı'nda gerçekleştirdiği 10 Ekim katliamına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, örgütün eski Türkiye emiri Kasım Güler'in tanık olarak dinlenmesine ve bir sonraki duruşmanın 19 Temmuz'da yapılmasına karar verildi.

IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda gerçekleştirdiği canlı bomba saldırılarına ilişkin davanın 15'inci duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

İnsanlığa karşı suç işlemekten yargılanan sanık Erman Ekici, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, IŞİD'in Türkiye'deki canlı bomba hücresinin yöneticisi Adıyamanlı Mustafa Dokumacı'nın eşi Ulkar Mammadova tanık olarak dinlendi. Daha sonra avukatlar dosyaya ilişkin beyanda bulundu.

Avukat Erkan Ünüvar, IŞİD'li canlı bombaları 9 Ekim günü Ankara'ya getiren iki araçtan birini süren IŞİD'li Halil İbrahim Durgun'ın çalıştığı şirketin sahibi Deniz Duman'ın dosyada hiç tanık olarak dinlenmediğini dile getirerek, Duman ile Durgun'un, canlı bombalar Gaziantep'ten Ankara'ya yola çıkmadan önce telefonla görüştüğünü söyledi.

Ünüvar, "Duman'ın iş ilişkisi dışında IŞİD'lilerle ilişkisi olduğu telefon kayıtlarından bile çok açık" diyerek, Duman'ın 'örgüt üyeliği ve katliamın faili' olarak yargılanması gerekirken sadece 'örgüte yardım ve yataklı' suçundan yargılanarak ceza aldığını belirtti. Ünüvar, şöyle konuştu:

"Deniz Duman, katliamın faili Halil İbrahim Durgun ile iletişimi olan biridir. Deniz Duman'ın bu dosyaya sanık olarak eklenmemesi başlı başına bir garipliktir. Katliam öncesi ilişkilere dair hiçbir soru sorulmamıştır. Deniz Duman, yardım ve yataklıktan ceza aldı. Ama Duman, Gaziantep'teki hücre merkezindeki isimlerden biridir. Örgüt üyeliği ve katliamın faili olarak yargılanması gerekiyor. Para, şirket ve Halil İbrahim Durgun ile ilişkileri sebebiyle bu dosyaya sanık olarak eklenmesi gerekmektedir. Deniz Duman'ın katliamdan sonra yardım ettiği açıktır. Halil İbrahim Durgun, Deniz Duman başta olmak üzere Resul Demir, Yunus Emre Sancılı, bu isimlerle görüştü. 10 Ekim'den bir gün önce ne konuştuğunu biz bilmek zorundayız."

Söz alan Avukat Murat Kemal Gündüz, dosyada insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan sanık Erman Ekici'ye ilişkin mahkeme heyetine şunları söyledi:

"Erman Ekici bir dilekçe vermiş. 'Ben Ebu Talha değilim; o, Talip Akkurt' demiş. Doğrudan katliamla bağlantılı zaten kendisi. 16 firari sanık ile ilgili İçişleri Bakanlığı bize cevap vermedi, Ekici'nin dilekçesindeki Talip Akkurt için cevap vermiş. Sahip olduğunuz ağır cezanın kamu gücünü kullanın sayın başkan. Nusret Yıldız, 2022'de istihbarat ödül listesinde yeşilden kırmızıya yükselmiş. Bayram Yıldız hakkında da öldüğüne dair birçok ifade var ama devletin internet sitesinde griden mavi listeye almışlar. Nusret Yıldız yaşıyor, yoksa bakanlık bunu kırmızı listeye alamaz. Ölen adamı niye ararsınız? Ölü adama mı ödül koyuyorlar."

Mahkeme heyeti, MİT operasyonuyla yakalanan IŞİD'in eksi Türkiye emiri Kasım Güler'in davada tanık olarak dinlenmesine ve bir sonraki duruşmanın 19 Temmuz 2022 tarihinde yapılmasına karar verdi.