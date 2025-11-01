"1. Uluslararası Yazarlar Buluşması", Rami Kütüphanesi'nde başladı

1 Kasım Dünya Yazarlar Günü dolayısıyla bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Yazarlar Buluşması", Rami Kütüphanesi'nde başladı.

Esenler Belediyesi, Rami Kütüphanesi, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR) işbirliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye'den ve Balkanlar'dan seçkin yazarların bir araya geldiği programın ilk oturumunda "Dijital Çağda Yazarlığın Geleceği" konusu ele alındı.

Programın açılışında konuşan Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, yazarların yazının peşinden koşarak hayatı şekillendirdiğini belirterek, "Uluslararası Yazarlar Buluşması"nın geleneksel hale gelmesini istediklerini söyledi.

Çelik, son dönemde dijital çağın birçok kavram ve kurumun anlamını değiştirdiğine işaret ederek, "Kütüphaneler de bu değişimden nasibini alıyor. Klasik kütüphanelerin temel amacı bilgiyi muhafaza etmekken, yeni nesil kütüphaneler bilgiyi üreten bir merkez haline gelmiştir. Biz de Rami Kütüphanesi olarak bu değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ayrıca yapay zeka ne yazık ki büyük bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Bu tehditlerden en büyüğü ise yazarlıkla ilgilidir. Toplantının hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum." dedi.

"Dijital çağ, yazarlığı da farklı bir eşiğe taşıdı"

AYBİR Genel Başkanı Doç. Dr. Ebubekir Ceylan, programda yazarlara dair bölümün özellikle ön planda olmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Buluşmanın sadece edebi bir etkinlik değil, insanlığın ortak hafızasına bir katkı olmasını diliyoruz. Dijital çağ, yazarlığı da farklı bir eşiğe taşıdı. Artık yapay zeka metinler yazıyor, görüntüler yazının yerine alıyor. Bu dönüşümün ortasında insanın sesine, hikayenin sıcaklığına ve yazarlığın vicdanına daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir yazıda anlamın, yapay zekanın değil, yazarın elinde olduğuna dikkati çeken Ceylan, şunları kaydetti:

"İnsanın kalbinden gelen, oradan taşan gerçek kelimelerin yerini hiçbir şey alamaz. Anlam hala yazarın kaleminde bulunuyor. Yazarlık şimdi dahi önemli bir direnme biçimidir. Kalemin yerine klavyeye, defterin yerini ekrana bıraktığı bir çağdayız. Dijital çağda, sınırların ötesine taşan edebi bir dayanışma ağına daha fazla ihtiyacımız var. Zira yazma, insanın ve toplumun haline en önemli şahitliktir."

"En önemli hazinemiz kelimelerdir"

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, düzenlenen etkinlikte Balkanlardan gelen misafirleri ağırlamaktan dolayı mutlu oldukları ifade ederek, "Kurum olarak bir dergi hazırlığındayız. İlk sayımızın teması da 'aile' olacak. Bu vesileyle bir kez daha gördük ki düşüncelerin medeniyetler arası, nesilden nesle yazı yoluyla aktarıldığını gördük. En önemli hazinemiz kelimelerdir. Kelimelerimizin güçlü olması, çağımıza şahitlik edebilmemizin en önemli şartıdır. Bu önemli şahitliği kolaylaştırabilirsek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz." diye konuştu.

"Her çağın bir sınavı vardır ve günümüzün temel imtihanı dijitalleşmedir"

Yazar ve Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan ise yazarın "çağının şahidi" olduğunu vurgulayarak, söz konusu şahitliğin, insanın hem acısını hem de umudunu kayıt altına aldığını belirtti.

Yazmanın insanı onarmanın en önemli araçlardan biri olduğunun altını çizen Erdoğan, "Yazarlık, ayrıca çağı da tamir etmektedir. Bu iki unsur, yazının temel görevidir. Her çağın bir sınavı vardır ve günümüzün temel imtihanı dijitalleşmedir. Dijitalleşme ve yapay zeka, yazının yazar ve okuruyla ilişkisini yeni bir boyuta taşımıştır. Yapay zekanın nasıl kullanılacağından telif meselesine kadar bir çok mesele önümüzde durmamaktadır. Etkinlikte bütün bu meseleler üzerine düşünme fırsatı bulacağız." dedi.

Erdoğan, yazarların son dönemdeki sorunlarından bahsederek, "Bunun en büyük nedeni şüphesiz hız ve dijitalleşmedir. Günümüzde veriler arttı, bilgiler çoğaldı, kaynakçalar uzadı ama bütün bu zenginlik içindeki en büyük eksikliğin tat ve demlenme meselesi olduğunu düşünüyorum. Artık yazılarımızda her şey var ama ilim, hikmet, irfan ve sükunet yok. Anlamı olgunlaştırma, kelimeleri içselleştirmek gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yazarın fenomenleşmesi meselesine dair de Erdoğan, şöyle konuştu:

"Neredeyse her unsur, yazardan bir fenomen, infulencer olmasını talep ediyor. Bu beklenti ise ne yazık ki karşılıksız kalmıyor. Fenomenlermiş, etki ajanı olmuş yazarlar artık her yerde karşımıza çıkıyor. Bu önemli toplantını bunun gibi önemli meselelere bir çözüm ve şifa olmasını diliyorum. Hem Balkanlar hem de Türkiye için dijitalleşmenin doğru bir şekilde ele alınması ve anlaşılması en büyük talebimizdir."

Bu yıl ilki gerçekleştirilen "1. Uluslararası Yazarlar Buluşması"nda yapay zeka, dijitalleşme ve yazarlık etiği gibi güncel konular, dokuz konuşmacının katılımıyla üç farklı oturumda tartışılacak.

Programda Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Batı Trakya'nın yanı sıra Türkiye'den yazarlarla "Dijital Dönemde Yazarlık", "Dijitalleşme Döneminde Yazarlık Etiği ve Sorumluluğu" ve "Dijitalleşme, Yapay Zeka ve Çocuk Yazarlığı" konuları ele alınacak.

Program sonunda elde edilecek çıktılar kitaplaştırılacak, sonuç bildirileri yayımlanacak ve yazarlar arasında kalıcı bir işbirliği ağı kurulacak.