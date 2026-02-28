1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konferans sona erdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 26 Şubat 1926'da yapılan 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla dün başlayan konferans, Hazar Üniversitesi'nde yapılan akademik sunumların ardından sona erdi.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından 100 yıl önceki kurultayın yapıldığı tarihi binada dün açılışı yapılan konferans, bugün Hazar Üniversitesi'nde yapılan panellerle devam etti.

Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan akademisyenlerin yer aldığı panellerde Türkoloji'nin farklı alanlarında sunumlar gerçekleştirildi, müzakereler yapıldı.

Panellerde, 1926'da Türk dünyasının ortak dil, alfabe ve bilimsel yöntem arayışına yön veren Bakü Türkoloji Kurultayı'nın bilimsel, kültürel ve entelektüel mirası ele alındı, Türkoloji'nin 100 yıllık gelişimini tarih, kültür ve edebiyat bağlamında yeniden değerlendirildi.

Konferans, Türkoloji'nin güncel yönelimlerinin ele alındığı, Türk dili, edebiyatı, tarih, kültür ve folklor alanlarında düzenlenen panellerin ardından sona erdi.

1926 Bakü Türkoloji Kurultayı

1926'da İsmailiyye Sarayı'nda gerçekleştirilen ilk Kurultay, yalnızca Türk dilinin ayrıntılı biçimde incelenmesi açısından değil, aynı zamanda Türk dünyasında ortak bir dil, kavram ve yöntem birliği oluşturulması yönünde atılan en önemli adımlardan biri olarak tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

26 Şubat-6 Mart 1926 döneminde Bakü'de düzenlenen ilk Türkoloji Kurultayı, Türk dünyasında alfabe birliği, ortak terminoloji ve bilimsel koordinasyon arayışının en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ediliyor. 131 delegenin katıldığı Kurultay'da Latin alfabesine geçiş ilkesi benimsenmiş, ana dilde eğitim, tarih ve folklor çalışmalarının koordinasyonu gibi stratejik kararlar alınmıştı.

Kurultay, yalnızca akademik bir kongre değil, Türk halklarının kültürel bütünleşmesi ve modernleşmesi açısından da tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor.