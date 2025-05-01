1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kadıköy'de Kutlandı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelenler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutladı.

Söğütlüçeşme ve Bahariye Caddeleri ile Siyami Ersek Hastanesi önünde toplanan bazı sendika, meslek birlikleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu mensupları, gruplar halinde ellerinde taşıdıkları bayrak, döviz, flama ve pankartlarla slogan atarak etkinlik alanına yürüdü.

Kontrol noktalarından geçenler, etkinlik alanındaki platformdan seslendirilen müziklere eşlik edip halay çekerek eğlendi.

Olası durumlara karşı bölgede yoğun önlem alan polis ekiplerinin bazı sokak girişlerini bariyerle kapattığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu platforma çıkarak alandakileri selamladı.

Protokol üyeleri konuşma yapmadan platformdan inerken, mitingde öğrenci, kadın, emekli temsilcileri konuştu.

Soğuk hava, yağış ve programın sarkması nedeniyle alana gelenler meydandan erken ayrılırken, program sonunda kısa bir konser verildi.

"Örgütlü işçinin hakkını kimse yiyemez"

CHP Genel Başkanı Özel, miting alanında basın mensuplarına, önce TÜRK-İŞ'in Kartal'daki kutlamasına katıldığını, sonra Kadıköy'e geldiğini ve Rize'de kutlama yapan HAK-İŞ'in yetkilileriyle de dayanışma için telefonda görüştüğünü söyledi.

Kadıköy'deki etkinliği düzenleyen 4 sendikanın genel başkanlarıyla platformdan emekçileri selamladıklarını dile getiren Özel, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Bir ülkede emek özgürse o ülke özgürdür. Örgütlenmenin önündeki engeller ve emekçilerin önündeki bariyerler kaldırılmışsa o ülke özgürdür ve hep birlikte zenginleşmeye doğru ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye'de örgütlenmenin önünde engeller bulunduğunu söyleyerek, "Sendikalar bugün yıllar sonra Kadıköy'deler ama temel hedefin Taksim olduğunu söylüyorlar. Biz de Taksim'in özgürlük, dayanışma, emek meydanı olarak özgürleşeceği gün için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Taksim Meydanı'nın özgürleşmesi ve emeğin önündeki engellerin kalkmasının yakın olduğunu dile getiren Özel, "Bunun için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bugün hangi meydana çıkarsak işçiler, 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz.' diyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki emekçileri selamlayarak, sendikasız işçilere sendikalarda örgütlenmeleri çağrısında bulunan Özel, "Örgütlü işçi güçlüdür. Örgütlü işçinin hakkını kimse yiyemez. Bu yamyamlar, örgütsüz işçileri teker teker sömürüyorlar. Daha sonra da güvencesizlikle, işsizlikle baş başa bırakıyorlar." dedi.

"Kanal İstanbul'u oylayalım"

Özel, bir gazetecinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine, "Sadece seçim zamanı değil, daha 1-2 gün önce Murat Kurum 'Gündemimizde yok.' dedi. Ama ardından bugün Ulaştırma Bakanı 'Var, hiç gündemimizden çıkmadı, yapacağız.' dedi. Ulaştırma Bakanı, doğru söylüyor. Cumhurbaşkanı'yla birlikte geçen Şubat'ın 27'sinde helikopterle Kanal İstanbul güzergahını gezdiler, konuştular zaten." diye konuştu.

"Hodri meydan. Koyun İstanbul'a sandığı, Kanal İstanbul'u oylayalım." ifadelerini kullanan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakalım bu referandumdan kim çıkacak? Cesaretleri varsa sandığı getirsinler. Bugün Ulaştırma Bakanı demiş ki 'ÇED süreçleri referandumdur.' Oradan buradan kaçak göçek götürülen ÇED süreçlerinin referandum olması mümkün değildir. Referandum sandıktır, evet-hayırdır. Koysunlar sandığı kendilerine güveniyorlarsa, İstanbullu oylasın."