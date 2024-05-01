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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri

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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İşçi sendikaları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek bayramlarını kutladılar.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı sendikaların üyeleri, Kırkayak Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, tüm işçilerin bayramını kutladı.

Tanrıöver, alın teriyle çalışan tüm işçilerin sesi olmak için meydanlarda olduklarını ifade etti.

Kentte ayrıca birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İstasyon Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşmaların ardından katılımcılar halay çekti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Rabia Meydanı'nda bir araya gelen işçiler, çeşitli sloganlar attı.

Toplanan grup adına basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu, birlik, dayanışma ve mücadelelerini haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Eyyüpoğlu, 48 yıldır, emeğin ve alın terinin hakkı, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi, vergide adaletin sağlanması için meydanlarda olduklarını aktardı.

Malatya

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile işçilerin katılımıyla Emeksiz Caddesi'nden Yüzüncü Yıl Kavşağı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Yüzüncü Yıl Kavşağı'ndaki etkinlikte konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

HAK-İŞ üyeleri ise Kernek Meydanı'nda bir araya geldi. Burada konuşan HAK-İŞ Malatya İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Sengir, gece gündüz demeden çalışan emekçilerin gününü kutladı.

Sengir, "Mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı zulümlerin son bulması için uluslararası işçi hareketini duyarlılık göstermeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Siyonist İsrail devleti tarafından esir alınan bütün Filistinli işçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da HAK-İŞ'e bağlı sendikaların üyeleri, Demokrasi Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Hizmet-İş Sendikası Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç, işçilerin bayramını kutladı.

İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinli işçilerin de gününü kutlayan Kılınç, "Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Bugün buradayız, bugün 81 ildeyiz. Birlik, dayanışma ve mücadelemizi haykırmak için 81 ilde sizlerleyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Gaziantep Adıyaman 1 Mayıs Malatya Sendika Politika Güncel Haberler

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