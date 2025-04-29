1 Mayıs 1977'de Hayatını Kaybedenler Kazancı Yokuşunda Anıldı: "1 Mayıs 2025, Ortak Taleplerin İfade Edildiği Gün Olacak"

(İSTANBUL)- Meslek örgütleri, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı yokuşunda bir araya geldi. Anmada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bugün burada 1977'de kaybettiğimiz kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı anarken Türkiye'nin sokakta olduğu bu süreçte demokrasi ve adalet mücadelemizi, emeğin talepleriyle ve mücadelesiyle büyütme sözü veriyoruz" dedi. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise "Bugün artık örgütlenme, yan yana gelme günüdür. 1 Mayıs 2025, bu ortak taleplerin ifade edildiği gün olacak" diye konuştu.

Devrimci İşçi Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), TTB, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybeden işçileri anmak üzere Kazancı yokuşunda bir araya geldi. Anma saygı duruşu ile başladı, hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunması ve konuşmalarla devam etti.

İlk konuşmayı yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bugüne şafak operasyonuyla başladıklarını dile getirerek, 1 Mayıs'a çağrı yapmanın suç sayılamayacağını söyledi. 1 Mayıs'ta herkesi Taksim Meydanı'na davet eden Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün, 48 yıl önce kaybettiğimiz yoldaşlarımızı, mücadele arkadaşlarımızı anmak için bir kez daha Taksim'deyiz. Buradan 1989'un o karanlık günlerinde 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi için yürüyen binlerce kişinin içinde polis kurşunuyla katledilen genç işçi arkadaşımız Mehmet Akif Dalcı'yı anmak için Şişhane'ye sonra da 1996 1 Mayıs'ında Kadıköy'de yitirdiğimiz 3 işçi arkadaşımızı anmak için de Kadıköy'de olacağız.

"1 Mayıs için alanlara çağrı yapmak asla kriminalize edilemez"

Bugün yine sabah saatlerinde şafak operasyonlarıyla gözaltılarla uyandık. Türkiye her gün bir gözaltı, tutuklama dalgasına uyanıyor. Bugün sabah erken saatlerde 1 Mayıs'a meydanlara çağrı yapanlara yönelik bir operasyon dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Onlarca arkadaşımız gözaltına alındı. 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günüdür. 1 Mayıs için alanlara çağrı yapmak asla kriminalize edilemez ve suç değildir. 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak herkesin yasal ve anayasal hakkıdır. Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs'a kapatma açıkça suçtur.

"Türkiye'nin dört bir yanında yan yana omuz omuza olacağız"

Yıllarca 1 Mayıs'ı ve Taksim'i özgürleştirmek için bir mücadele verdik. Mücadele sonucunda dünyada ilk kez bir uluslararası mahkeme, bir meydanla ilgili karar verdi ve mahkeme Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğunu karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs'ta Taksim'de olmanın her yurttaşın hakkı olduğunu karara bağladı. Bu gerçeklere rağmen bugün 1 Mayıs Taksim Meydanı hala yasaklı. Bu ülkede Taksim'i ve 1 Mayıs'ı özgürleştirmek, demokrasi, adalet için hep birlikte mücadelemizi büyüteceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. Bugün burada 1977'de kaybettiğimiz kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı anarken Türkiye'nin sokakta olduğu bu süreçte demokrasi ve adalet mücadelemizi, emeğin talepleriyle ve mücadelesiyle büyütme sözü veriyoruz. Bu ülkeyi bir asgari ücretliler ülkesi, çalışan emekliler ülkesi, eşitsizlikle mücadele eden kadınlar ülkesi, geleceğinden umudu kesen gençler ülkesi, sabah okula aç giden çocuklar ülkesi haline getirmeye çalışanlara karşı 1 Mayıs meydanlarından bir kez daha sesleniyoruz: Bu, Taksim'i de 1 Mayıs'ı da özgürleştirdiğimiz, bu topraklarda eşit ve özgür bir biçimde yaşadığımız, ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya kurma sözüdür. Türkiye'nin dört bir yanında yan yana omuz omuza olacağız. Yaşasın 1 Mayıs, biji yek gulan!"

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise şunları söyledi:

"Bugün, tarihimizin en karanlık günlerinden biri olan 1977 1 Mayıs'ında kaybettiğimiz yol arkadaşlarımızı anmak için buluştuk. 77 1 Mayıs'ında yol arkadaşlarımızın üzerine kurşunlar yağdıran karanlık zihniyeti yine devrede. Her gün sabahın köründe yapılan operasyonlara uyanıyoruz. Taksim, 1 Mayıs alanıdır. Ayrıca Taksim, 1 Mayıs'ta kaybettiklerimizin tarihini oluşturmuştur.

"Barış talebi hiç bu kadar büyük kitlelerde dile gelmemişti"

Bugün 77'nin karanlık zihniyetinin kalıntıları, bizlere yürüttükleri politikalarla devreye girmiş durumda. Gerçekler ortada: Emeklilerin aldığı maaş, bir kirayı bile karşılayamazken, 1 işçinin aldığı ücret zam yapıldığı gün dahil açlık sınırının altında kalırken hala ülkede yönetimden bahsediyorlar. İktidarlarının varlığını devam ettirebilmelerinin artık tek koşulu kalmış çünkü artık kral çıplak. Herkes biliyor ve görüyor. Bu ülkede işini yapmayanlar, bu ülkeyi yürütmeye ve yönetmeye çalışanlardır. Bu ülkede bir suçlu varsa bizi bu kadar yoksulluğa iten iktidarın kendisidir. Bir ülke düşünün, bir yangında 80'e yakın insanını kaybediyor. Birçok ülkede deprem oluyor ama hiçbir ülkede acı bu kadar büyük olmuyor. Acımız bu kadar büyük oluyorsa bunun sebebi ve sorumlusu var. Herkes sorumlunun kim olduğunu biliyor. Biz nitelikli kamusal emek üretmek istiyoruz. Halkın hizmet alabilme şansını yaratmak istiyoruz, mücadelemiz bunun için. Geleceğine sahip çıkmak isteyen gençler, işçiler, emekçiler, kadınlar sokaklara çıkmış durumda. Barış talebi hiç bu kadar büyük kitlelerde dile gelmemişti. Farklı alan ve meydanlarda da olsa herkes artık derdini açık açık söylüyor. Bugün artık örgütlenme, yan yana gelme günüdür. 1 Mayıs 2025, bu ortak taleplerin ifade edildiği gün olacak. Yaşasın 1 Mayıs, biji yek gulan!"