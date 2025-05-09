'1 Fikir 1 Proje' ödülleri 8'inci kez sahiplerini buldu

Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği, gençlerin hayal gücünü ve teknik bilgisini bir araya getiren '1 Fikir 1 Proje' yarışması bu yıl 8'inci kez düzenlendi. Yarışmanın final töreni, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Her yıl değişik alanlarda yapılan yarışmanın bu yılki konuları, 'Havacılık ve Uzay', 'Enerji', 'Yazılım ve Otonomi', 'Yapay Zeka', 'Ulaştırma ve Haberleşme' ve 'Çevre ve Sürdürülebilirlik' olarak seçildi. Yarışma konularında geliştirdikleri projelerle 300'e yakın takımın başvurduğu yarışmada 20 farklı okuldan 80 öğrenci ve 21 danışman rehberliğinde hazırlanan toplam 40 yenilikçi proje finale kaldı. Finalist projelerin sunumlarının yapıldığı törende, daha sonra ödüller takdim edildi.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÜZEL FİKİRLERİNİ ÇALIŞMALARINI GÜN YÜZÜNE ÇIKARAN BİR ÇALIŞMA'

Yarışma hakkında bir konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay, "Teknik Elemanlar Derneği tarafından düzenlenen bu yarışmaya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak katıldık. Burada normalde 300'e yakın bir proje okulu, yarışma projesi değerlendirilmiş. Bunun içinden 40 okulumuz ki, bu 40 okulda meslek liselerimiz, İstanbul'da olan meslek liselerimiz arasında olduğu için de 40 okulumuzun bugün burada değerlendirilmesi yapılacak. Değerlendirme sonucunda da dereceye giren okullar burada belgelerini, ödüllerini alacaklar. Meslek eğitimi yapılan bu çalışmayı biz bakanlıkça da çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımızın güzel fikirlerini, güzel çalışmalarını böyle gün yüzüne çıkaran bir çalışma. Bu derneğimizin bu anlamda yaptığı çalışma çok kıymetli. Çocuklarımız da teknik eleman olarak yetişecekleri için, teknisyen olacakları içinde böyle bir derneğimizin organizasyonunu çok olumlu bulduk ve bakanlık olarak destekliyoruz. Burada yapılan çalışmalardan biraz bahsetmek istiyorum. Son dönemde bakanlık olarak Mesleki Teknik Eğitim Politikaları belgesi geçen yıl Ağustos ayında Cumhurbaşkanımız imzasıyla yayınlandı. Orada bu belge ile de ülkemizde meslek eğitiminin yeni bir dönüşüme girmesi, teknolojik anlamda gelişmesi ve çocuklarımızın bu anlamda her yönüyle teknolojik olarak ayağa kaldırılması noktasında yeni hamleler var. Burada 74 maddelik bir çalışma oldu. Bu 74 maddelik çalışma çocuklarımızın geleceği taşıyacak, gelecekte mesleki eğitimde yapılacak dönüşümü öne çıkartan çalışmalar oldu. Sektör ile iç içe yapılan çalışmalar. Çünkü mesleki teknik eğitim, sektör tarafı olan, sektörle beraber hareket eden bir birim. Böyle olunca sektörle iç içeyiz ve sektörün eleman ihtiyacını, sektörün teknik meslek elemanı kısmını bu okullarımız tarafından karşılıyoruz. Onun için de çok kıymetli. Bütün bu yapılan çalışmalar, faaliyetler aslında onların mesleklerini sevmeleri ve mesleğe yönlenmelerini sağlayan çalışmalar. Buradaki bu çalışmayı da biz kendi adımıza çok kıymetli buluyoruz. Başarılı olan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Geleceğimiz olan bu çocuklarımız, yarınlara umutla bakar inşallah diyorum" dedi.

'MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNİN FARKINDALIĞINI ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yarışmayı düzenleyen Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi'nin İl Başkanı Selim Kaya, "'1 Fikir 1 Proje' yarışmamız 8 yıl önce başladığımız, sadece Mesleki Teknik Anadolu liselerine yönelik, gençlerimizin özgüvenini ve kendilerine olan bilinci arttırmak için düzenlediğimiz bir yarışma. Biz yıl içerisinde okullarımıza gidip öğrencilerimizin meslek lisesindeki çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu, öğrencilere anlatıyoruz. Aslında meslek lisesi öğrencilerinin kendilerinin farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Amacımız bu" dedi.

'BU ÇILGIN FİKİRLERİN GERÇEKTEN ETE, KEMİĞE BÜRÜNECEK OLMASINDAN DOLAYI ÇOK HEYECANLIYIM'

Törende konuşan MEB İnşaat ve Emlak Genel Md. Özcan Duman, "Hakikaten çok kıymetli bir yarışmanın 8'incisi düzneleniyor. Olabildiğince her sene bu programa eşlik etmeye çalışıyorum. Siz gençlerimizin ürettiğiniz projelerin ileride hayat bulacak olması, bu çılgın fikirlerin gerçekten ete, kemiğe bürünecek olmasından dolayı ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten sizlerin sunumlarını stantlarda dinlerken, başarıya ulaşıp ulaşmayacağı hiç önemli değil ama, sizin o heyecanınızı hissediyor olmak çok daha kıymetli. Bu denemeler sürekli yapılacak ve sonuç itibariyle çok güzel yerlere ulaşacağını temenni ediyorum" dedi.