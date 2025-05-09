AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

'1 Fikir 1 Proje' ödülleri 8'inci kez sahiplerini buldu

'1 Fikir 1 Proje' ödülleri 8'inci kez sahiplerini buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNİK Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi'nin bu yıl 8'inci kez gerçekleştirdiği '1 Fikir 1 Proje' yarışmasının final töreni Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

TEKNİK Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi'nin bu yıl 8'inci kez gerçekleştirdiği '1 Fikir 1 Proje' yarışmasının final töreni Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay, "Meslek eğitimi yapılan bu çalışmayı biz bakanlıkça da çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımızın güzel fikirlerini, güzel çalışmalarını böyle gün yüzüne çıkaran bir çalışma" dedi.

Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği, gençlerin hayal gücünü ve teknik bilgisini bir araya getiren '1 Fikir 1 Proje' yarışması bu yıl 8'inci kez düzenlendi. Yarışmanın final töreni, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Her yıl değişik alanlarda yapılan yarışmanın bu yılki konuları, 'Havacılık ve Uzay', 'Enerji', 'Yazılım ve Otonomi', 'Yapay Zeka', 'Ulaştırma ve Haberleşme' ve 'Çevre ve Sürdürülebilirlik' olarak seçildi. Yarışma konularında geliştirdikleri projelerle 300'e yakın takımın başvurduğu yarışmada 20 farklı okuldan 80 öğrenci ve 21 danışman rehberliğinde hazırlanan toplam 40 yenilikçi proje finale kaldı. Finalist projelerin sunumlarının yapıldığı törende, daha sonra ödüller takdim edildi.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÜZEL FİKİRLERİNİ ÇALIŞMALARINI GÜN YÜZÜNE ÇIKARAN BİR ÇALIŞMA'

Yarışma hakkında bir konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay, "Teknik Elemanlar Derneği tarafından düzenlenen bu yarışmaya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak katıldık. Burada normalde 300'e yakın bir proje okulu, yarışma projesi değerlendirilmiş. Bunun içinden 40 okulumuz ki, bu 40 okulda meslek liselerimiz, İstanbul'da olan meslek liselerimiz arasında olduğu için de 40 okulumuzun bugün burada değerlendirilmesi yapılacak. Değerlendirme sonucunda da dereceye giren okullar burada belgelerini, ödüllerini alacaklar. Meslek eğitimi yapılan bu çalışmayı biz bakanlıkça da çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımızın güzel fikirlerini, güzel çalışmalarını böyle gün yüzüne çıkaran bir çalışma. Bu derneğimizin bu anlamda yaptığı çalışma çok kıymetli. Çocuklarımız da teknik eleman olarak yetişecekleri için, teknisyen olacakları içinde böyle bir derneğimizin organizasyonunu çok olumlu bulduk ve bakanlık olarak destekliyoruz. Burada yapılan çalışmalardan biraz bahsetmek istiyorum. Son dönemde bakanlık olarak Mesleki Teknik Eğitim Politikaları belgesi geçen yıl Ağustos ayında Cumhurbaşkanımız imzasıyla yayınlandı. Orada bu belge ile de ülkemizde meslek eğitiminin yeni bir dönüşüme girmesi, teknolojik anlamda gelişmesi ve çocuklarımızın bu anlamda her yönüyle teknolojik olarak ayağa kaldırılması noktasında yeni hamleler var. Burada 74 maddelik bir çalışma oldu. Bu 74 maddelik çalışma çocuklarımızın geleceği taşıyacak, gelecekte mesleki eğitimde yapılacak dönüşümü öne çıkartan çalışmalar oldu. Sektör ile iç içe yapılan çalışmalar. Çünkü mesleki teknik eğitim, sektör tarafı olan, sektörle beraber hareket eden bir birim. Böyle olunca sektörle iç içeyiz ve sektörün eleman ihtiyacını, sektörün teknik meslek elemanı kısmını bu okullarımız tarafından karşılıyoruz. Onun için de çok kıymetli. Bütün bu yapılan çalışmalar, faaliyetler aslında onların mesleklerini sevmeleri ve mesleğe yönlenmelerini sağlayan çalışmalar. Buradaki bu çalışmayı da biz kendi adımıza çok kıymetli buluyoruz. Başarılı olan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Geleceğimiz olan bu çocuklarımız, yarınlara umutla bakar inşallah diyorum" dedi.

'MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNİN FARKINDALIĞINI ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yarışmayı düzenleyen Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi'nin İl Başkanı Selim Kaya, "'1 Fikir 1 Proje' yarışmamız 8 yıl önce başladığımız, sadece Mesleki Teknik Anadolu liselerine yönelik, gençlerimizin özgüvenini ve kendilerine olan bilinci arttırmak için düzenlediğimiz bir yarışma. Biz yıl içerisinde okullarımıza gidip öğrencilerimizin meslek lisesindeki çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu, öğrencilere anlatıyoruz. Aslında meslek lisesi öğrencilerinin kendilerinin farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Amacımız bu" dedi.

'BU ÇILGIN FİKİRLERİN GERÇEKTEN ETE, KEMİĞE BÜRÜNECEK OLMASINDAN DOLAYI ÇOK HEYECANLIYIM'

Törende konuşan MEB İnşaat ve Emlak Genel Md. Özcan Duman, "Hakikaten çok kıymetli bir yarışmanın 8'incisi düzneleniyor. Olabildiğince her sene bu programa eşlik etmeye çalışıyorum. Siz gençlerimizin ürettiğiniz projelerin ileride hayat bulacak olması, bu çılgın fikirlerin gerçekten ete, kemiğe bürünecek olmasından dolayı ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten sizlerin sunumlarını stantlarda dinlerken, başarıya ulaşıp ulaşmayacağı hiç önemli değil ama, sizin o heyecanınızı hissediyor olmak çok daha kıymetli. Bu denemeler sürekli yapılacak ve sonuç itibariyle çok güzel yerlere ulaşacağını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi

Olaylı maçta Kanarya'dan 4 gollü kritik galibiyet
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.