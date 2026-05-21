Kazakistan'da 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum başladı

Kazakistan'ın Almatı kentinde, 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın Mirası ve 21. Yüzyılda Türk Dünyası" başlıklı uluslararası sempozyum başladı.

Türk Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Türk halklarının bilimsel gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen tarihi kurultayın yıl dönümüne ithaf edilen etkinlik, Türk Akademisinin girişimiyle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Kültürü ve Mirası Vakfı, Türk Dil Kurumu, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi işbirliğinde düzenleniyor.

Sempozyuma, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bağdat Amreyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi İkram Adırbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Malik Otarbayev ve Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Ahılbek Kurişbayev ile Türk dünyasından bilim insanları ve aydınlar katıldı.

Forumun açılışında konuşan Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, 1926 yılında gerçekleştirilen 1. Bakü Türkoloji Kurultayının yalnızca bilimsel bir toplantı olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının aydınlarını ortak kültürel miras, ortak gelecek ve Türk kimliği etrafında buluşturan tarihi bir platform niteliği taşıdığını ifade etti.

Türk devletleri arasındaki işbirliğinin yeni bir düzeye ulaştığını belirten Mustafayev, Türkoloji biliminin ortak bilimsel, kültürel ve insani alanın güçlendirilmesinde özel bir rol üstlendiğini söyledi.

Mustafayev, "Bugün Türk dünyasının aydınları ve bilim insanlarının en önemli görevlerinden biri, kurultay katılımcılarının mirasını yeniden canlandırmak ve bunu Türk devletlerinin gelişimine, birliğine ve bütünlüğüne hizmet edecek şekilde değerlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Türk Akademisinin bilimsel yayınlarının yanı sıra, 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın tarihini ve mirasını yansıtan arşiv fotoğrafları ile materyallerden oluşan özel bir sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, altı Türk dilinde yayımlanan ve tarihi kurultaya katılan 131 delegeye ilişkin bilgilerin yer aldığı "1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Albümü" ile kurultayın tarihi arka planını ve önemini ortaya koyan arşiv belgelerinden oluşan Rusça ve Türkçe "1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Arşiv Belgeleri" adlı eser de tanıtıldı.

İki gün sürecek sempozyumda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan'dan bilim insanları, 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın tarihi önemini, 21. yüzyılda Türkoloji çalışmalarının gelişimini, ortak terminoloji ve alfabe meselelerini, kültürel mirası ve Türk dünyasının bilimsel entegrasyon perspektiflerini ele alacak.