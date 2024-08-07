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Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

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Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte oluşan sarsıntının ardından 4.5 ve 4 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi. Vatandaşların panikle kendini sokaklara attığı depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2 SARSINTI DAHA MEYDANA GELDİ

4.6 büyüklüğündeki depremin ardındansa bölgede 4.5 ve 4 büyüklüğünde 2 ayrı sarsıntı daha meydana geldi. Depremlerin yarattığı panikle vatandaşlar panikle kendini sokaklara atarken sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

KAYMAKAM ARSLANKÖYLÜ: BİZE ULAŞAN OLUMSUZLUK YOK

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü depremin ardından yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Deprem Kozan Adana Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Orhan Demir:

Deprem oluyor Bakan olumsuz durum bulunmamaktadir diyor, entresan! Sanki depremin olmasi olumlu!!

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SUNSET null:

düş artık yakamızdan desek anlamaz, bir türlü terk etmedi Çukurova'yı

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Ay Yıldız:

İncirlik iyi çalışıyor muhtemelen ????????

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1gerceklerinsesi:

Valla ben yellene yellene uyuyordum sabah kalktım ve köle gibi işime gidiyorum. Hayat ve işler insanı öyle yoruyor ki, gece tıklatsalar ruhum duymaz yani

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