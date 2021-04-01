Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
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Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve 'Gümüşhane'nin yeraltı sarayı' olarak nitelendirilen dünyaca ünlü damlataşı Karaca Mağarası'nda turizm sezonu Korona virüs tedbirleriyle başladı.

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Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve 'Gümüşhane'nin yeraltı sarayı' olarak nitelendirilen dünyaca ünlü damlataşı Karaca Mağarası'nda turizm sezonu Korona virüs tedbirleriyle başladı.

İlçeye bağlı Cebeli köyünün aynı isimli mahallesinin sınırlarında yer alan ve sarkıt, dikit, damlataşı şekillerinin en yoğun, en güzel ve en görkemli örneklerine sahip olan Karaca Mağarası geçtiğimiz Kasım ayı sonunda kapatıldıktan sonra yeni sezon öncesinde yürüyüş yolları ve diğer bakımların tamamlanmasının ardından pandemi kuralları kapsamında ziyaretçi kabulüne başlandı.

Tedbirler kapsamında mağara girişine uyarıcı levhalar konularak dezenfektanlar yerleştirilirken, mağaraya maskesiz girişe müsaade edilmiyor ve aynı anda mağaraya 20 kişi kabul ediliyor. Gümüşhane-Trabzon karayoluna 4 kilometre mesafede, denizden bin 550 metre yükseklikte, ortalama tavan yüksekliği 18 metre ve toplam iç alanı yaklaşık bin 500 metrekare olan mağaraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri tavandan aşağıya doğru ve tem tersi istikametteki devasa sütunlar ve diğer oluşumları hayranlık ve şaşkınlıkla karşılıyor.

Yaklaşık 150 milyon yıllık dolomitik kireç taşlarının zengin yeraltı suları tarafından aşındırılmasıyla oluşan ve pasif karakterli bir mağara olan Karaca Mağarasındaki sarkıt ve dikitlerin 15 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilirken, yatay yönde gelişim gösteren 6 ayrı salonun birleşmesinden bir araya gelen mağaranın ılık ve nemli havasının astım hastalarına da iyi geldiği belirtiliyor.

Bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği mağarada ziyaret süresi bu yıl 15 dakikayla sınırlandırılırken, balayı gezisi için Bartın'dan geldiği Gümüşhane'de Karaca Mağarasını ziyaret eden Zeki ve Seda Ölçek çifti, mağaranın içerisine girdikleri anda gördükleri manzara karşısında adeta büyülendiklerini söyledi.

"Sarkıt ve dikitleri görünce tüylerimiz diken diken oldu"

Doğu Karadeniz turu kapsamında Gümüşhane'ye geldiklerini kaydeden Ölçek çifti, "Bartın'dan geliyoruz. Burası oldukça etkili bir yer. Görünce stresimizi aldı gitti ve çok ferahladık. Sarkıt ve dikitleri görünce tüylerimiz diken diken oldu. Buralar çok güzel, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Buraya geldiğimiz için çok şanslıyız" dedi.

Mağaranın içerisinde sarkıt, dikit, sütun, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve mağara gülleri yer aldığını kaydeden turizm rehberi Hasan Avcı ise 1 Nisan tarihi itibariyle Karaca Mağarasını açtıklarını ve ziyaretçileri beklediklerini belirterek, "Tedbir olarak içeriye kesinlikle maskesiz almıyoruz, girişte mutlaka dezenfektan kullandırıyoruz ve içeriye aldığımız ziyaretçinin hemen ardından ziyaretçi almıyor ve mesafeyi koruyoruz. İçeriye giren ziyaretçi sayımız da aynı anda en fazla 20 kişi oluyor" diye konuştu.

"Canlı bir mağara ve oluşumlar devam ediyor"

Mağaranın ana kayasının 150 milyon yıl yaşında sahip olduğunu ifade eden yetkililer "Gördüğünüz oluşumlar tamamen yağmur ve kar sularının kayaları eritip çökeltmesi ile oluşan kalsiyum karbonat oluşumlarıdır. Canlı bir mağaradır ve oluşum halen devam etmektedir. Buradaki sarkıt ve dikitler 12 yılda sadece 1 santimetre uzamakta. Burayı Gümüşhane'nin yer altı sarayı, yer altının gizemli dünyası ve su damlalarının sanatı diye nitelendiriyoruz. Bin 500 metrekare alana sahip Karaca Mağarasını yılda ortalama 120 bin kişi ziyaret ediyor. Bu sayı yıldan yıla artıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düşmüştü ama bu yıl geçen yıldan daha hareketli bir sezon bekliyoruz" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı
Gümüşhane'nin yeraltı sarayında turizm sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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