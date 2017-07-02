Gümüşhane Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılık Festivali Başladı
Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılık Festivali başladıORGANİK tarım için yıllar önce pilot bölge seçilen ve 10 bin ton kapasiteyle Türkiye'nin konusundaki en büyük kuruluşu olan Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi'nin de faaliyetini sürdürdüğü Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde düzenlenen...
Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılık Festivali başladı
ORGANİK tarım için yıllar önce pilot bölge seçilen ve 10 bin ton kapasiteyle Türkiye'nin konusundaki en büyük kuruluşu olan Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi'nin de faaliyetini sürdürdüğü Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde düzenlenen 10'uncu Organik Tarım ve Yöresel Ürünler Festivali başladı.
Pazar yerinde düzenlenen etkinliğe Ak Parti Ankara Milletvekili, TBMM İdari Amiri Ahmet Erdoğan, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Coşkun, Doğan Organik Genel Müdürü Sinan Bilgin, belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
BUZAĞI YARIŞMASINI 'MELEK' KAZANDI
Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen festival, 'En iyi buzağıi' yarışması ile başladı. Yarışmada Hasan Sağlam'ın buzağı 'Melek', birinci seçildi. Toplam 32 başvurunun olduğu yarışmada Mehmet Kaya'nın 'Paşa' adlı buzağı ikinci, Salih Çelik'in 'Çınar' isimli buzağı ise üçüncü oldu. Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi'nce yarışmanın birincisine buzağı, ikinciye Kelkit Belediyesi'nce bin 500 kilogram, üçüncüye de Kelkit Tarım Kredi Kooperatifi'nce 750 kilogram yem verildi.
EN İYİ YEMEK YARIŞMASININ KAZANANI HAFİZE GÖKDEMİR
Daha sonra da ev hanımları arasında en iyi yemek yarışması düzenlendi. Yarışmada Hafize Gökdemir 1'inci, Sevim Ulusan 2'inci, Sevgi Tanyeli ise 3'üncü oldu. Yarışmacılara protokol üyeleri tarafından altın ile ödüllendirildi.
DOĞAN ORGANİK'TEN TEŞEKKÜR BELGESİ
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 2003 yılında açılan ve Avrupa'nın alanındaki en büyük tesisleri konumuna gelen Doğan Organik Ürünler A.Ş. de stant açtı. Stanta Doğan Organik Ürünler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ardından davetlilere 'Yoncadan' markalı organik ayran ikram edildi. Tesisin Genel Müdürü Sinan Bilgin, Kelkit bölgesinde organik tarım ile yöresel kalkınma sağlamak amacıyla kurulan Doğan Organik Süt Hayvancılığı işletmesine verdikleri katkılarından ötürü Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz'a teşekkür belgesi takdim etti.
'DÜNYADA ORGANİK TARIM MEMLEKETİNDEN BİRİYİZ'
Festivalde konuşan Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz amaçlarının Kelkit'i en iyi şekilde tanıtmak olduğunu belirterek 10'uncusunu düzenlemiş olduğumuz Organik Tarım ve Yöresel ürünler festivalinin Temmuz ayında olmasının ayrı bir önemi var. Dünyada organik tarım memleketinden biriyiz. Organik tarımda Avrupa'da ise ilklerdeyiz. Onun için adını organik tarım ürünleri koyduk. Gurbetçilerimiz bayram sonrası yoğun olduğu bir ortamda, Avrupa'dan Türkiye'nin herhangi bir ilinden gelen hemşerilerimize hem organik tarımı tanıtalım, hem de bu Kelkit'te bu festival eşliğinde eğlence sunmak için bu organizasyonu düzenledik. Amacımız Kelkit'i en iyi şekilde tanıtmak dedi.
'BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BU FESTİVALİ YAPTIK'
Festivallerin amacının sadece müzik ve eğlence olmadığını ve bu tür organizasyonlarla birlik ve beraberliğin pekiştiğini vurgulayan Yılmaz şöyle devam etti
Kelkit unutulmasın istiyoruz. Festivallerin amacı bir araya gelmek, birlik olmak, kaynaşmak ve dayanışmaktır zaten. Festival sadece müzikten ibaret bir şey değildir. Birliğimizi, dirliğimizi göstermek için bu festivali yaptık. İnşallah birliğimizi de 15 Temmuz'da göstermiş olduğumuz gibi bütün günlerde göstereceğiz. Yakında 15 Temmuz etkinliklerimiz başlayacak. Bütün hemşerilerimizle geçen yıllarda yaptığımız gibi sokak nöbetleri tutacağız. Bir dizi programlar yapacağız. Ne 15 Temmuz'u unutacağız ne de unutturacağız. Bu festivalin Temmuz ayına denk gelmesinin de ayrı bir önemi bu oldu.
BİLGİN TÜRKİYE'YE YAYILMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR'
Festivale katılan Doğan Organik'in Genel Müdürü Sinan Bilgin, tesisin sürdürülebilir tarım yoluyla kalkınma amacıyla kurulduğunu belirterek, Doğan Organik olarak 2002 senesinde Kelkit bölgesinde sürdürülebilir tarım yoluyla kalkınma amacıyla kurulduk. 2005 senesinden beri organik süt sağıyoruz. Önceleri sağdığımız sütleri diğer üreticilere satıyorduk ama 2012 yılından sonra ürüne çevirmeye başladık. 2015 senesinde de 'Yoncadan' olarak kendi markamızı yarattık. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla'da satışlarımız sürüyor. Türkiye'ye yayılmak için çalışmalarımız var dedi.
'ÇİFTLİĞİMİZ TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK KAPASİTELİ SÜT ÇİFTLİĞİ'
Bölgede Doğan Organik olarak 2 bin dönüm üzerinde tarım yapıldığını hatırlatan Bilgin, Kelkit bilindiği üzere bin 400 metrede bir yayla. Dolayısıyla sütün lezzetine de çok katkısı olduğunu düşünüyoruz. Burada Doğan Organik olarak 2 bin dönüm üzerinde tarım yapıyoruz. Ayrıca kendi sözleşmeli çiftçilerimizle birlikte 5 bin dönüm üzerinde de yine yem bitkisi tarımı yapıyoruz. Şu anda çiftliğimiz Türkiye'deki en büyük kapasiteli süt çiftliği konumunda. Burayı bir eğitim merkezi olarak da kullanıyoruz, yarattığımız modelin Türkiye'ye yayılması için de çabalarımız var. Bu konuda Gümüşhane Üniversitesiyle de işbirliği yapıyoruz diye konuştu.
'BURASI TÜRKİYE'NİN ORGANİK YEM DEPOSU OLABİLECEK NİTELİKTE'
Kelkit'in ülkede organik yem deposu olacak nitelik taşıdığını ifade eden Bilgin şöyle konuştu
Bilindiği üzere Kelkit Aydın Doğan'ın memleketi. Aydın beyin başlattığı bu organik tarım projesi bugün Kelkit'te aşağı yukarı 120 ailenin organik tarımla istihdam edilmesini sağlıyor. 120 sözleşmeli çiftçimiz var. Bunlar Kelkit bölgesinde organik yem tarımı yapıyorlar. Burası aslında bu işe de çok uygun. Sulama için çalışmalar yapıldı, göletler oluşturuldu. Kelkit'teki arazilerin çoğu 2017 senesinden sonra sulanabilir hale geldi. Bu da organik yem açısından çok ciddi bir önem arz ediyor. Gece-gündüz sıcaklıkları çok farklı olduğu için hiç bir ilaç kullanmadan organik olarak yem bitkisi üretebiliyoruz. Böylece bütün döngüyü sağlamış oluyoruz. Aslında sürdürülebilir tarım dediğimiz de bu.
YONCADAN MARKASI TANITILDI
Tesis bünyesinde üretilen organik sütle imal edilen 'Yoncadan' ayranlarının festival kapsamında yöre insanına tanıtıldığını dile getiren Bilgin, Buzağı yarışmasına sponsor olduk. Kelkit'teki en güzel buzağı seçildi, bizde organik buzağılarımızdan birini birinciye hediye ettik. Aynı zamanda Yoncadan markasıyla piyasada olan ürünlerimiz var. Fakat Kelkit yöresi bu markayı çok tanımıyordu. Ama buradaki herkesin bir emeği var bu markada. Dolayısıyla markayı da bir şekilde tanıtmak, hatta onlara teşekkür etmek için herkese yetecek kadar ayran ikramında bulunduk. Ürünümüzün burada olmamasına rağmen burada tüketiciyle buluşturduk. Herkese teşekkür ediyoruz diye konuştu. Festivale yerel sanatçıların yöresel parçaları seslendirdiği programla devam edildi.