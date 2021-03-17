Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi
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Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi

17.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:29
Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi

Gümüşhane kent merkezinde Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildi.

Gümüşhane kent merkezinde Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti konulu genelgesi kapsamında il genelinde binden fazla personelin katılımıyla Covid-19 denetimi yapıldı.

Kent merkezinde Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında Belediye Başkanı Ercan Çimen ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı denetimler Şehirlerarası Otobüs Terminalinden başladı. Burada otobüsler ve dolmuşları denetleyen Vali Taşbilek, yolculara kurallara uymaları konusunda telkinlerde bulunurken, ilgililere ise maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak riayet etmeleri hususunda uyarılarda bulundu.

Otogarın ardından Cumhuriyet Caddesinden Atatürk Caddesine kadar olan kısımda ulusal marketler başta olmak üzere, berberler, taksi durakları, lokantalar ve çay ocakları denetlendi. Denetimde işletmesinde eksiği olan esnaflar uyarılarak biran önce eksikliklerini tamamlamaları istenirken tüm kurallara uyduğu belirlenen işletmelere ise teşekkür edildi. Dükkan girişlerinde maske uyarısı bulunmayan işletmelere denetim faaliyetine katılan Zabıta ekipleri tarafından uyarı yazısı yapıştırıldı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, "Bugün binin üzerinde bir sayıyla il genelinde denetlemelerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza kurallara uyma noktasında gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Bu hafta açıklanan rakamlara göre biraz daha iyi olmakla beraber hala çok yüksek riskli iller sınıfındayız. Vatandaşlarımızla birlikte daha dikkatli, daha duyarlı olarak bu süreci devam ettirip sarı, mavi bölgelere geçme noktasında çaba sarf ediyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi
Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi
Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi
Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi
Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi
Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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