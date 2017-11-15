Gümüşhane'de kırmızı benekli alabalık üretimi başladı

Vali Okay Memiş: "Gümüşhane'de adeta doğal ortamda yetişmiş kadar lezzetli ve sağlıklı alabalıklar üretiliyor"



GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yetiştirilmesi oldukça zor olan kırmızı benekli alabalığın Gümüşhane'de üretilmeye başlandığını belirterek, herkesi damakta çamur tadı bırakmayan, temiz ve soğuk suda üretilen alabalığı yemeye davet etti.

Beraberinde Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İkisu-Tersun-Artabel Vadisi Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tacettin Üçel ve Musalla vadisinde yer alan köylerin muhtarlarıyla kırmızı benekli alabalık üretimi yapılan tesisi ziyaret etti.

Torul ilçesine Kalecik köyünde Artabel deresi üzerinde Emekli Öğretmen Zekai Taşkın ve Su Ürünleri Mühendisi olan oğlu Hüseyin Taşkın'a ait işletmede incelemelerde bulunan Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Japonya'ya balık ihraç eden Gümüşhane'nin damakta asla çamur tadı bırakmayan, suyunun soğukluğu ve temizliği nedeniyle ayrı bir lezzeti olan doğal alabalıklarıyla bilindiğini söyledi.

"Musalla vadisi muhteşem bir vadi ve güzergah"

Musalla vadisinin Torul ilçesi ile il merkezi arasında kaldığını ve muhteşem bir vadi olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Burası muhteşem bir vadi ve güzergah. Bizim Gümüşhane'mizin 320 köyünün hepsi turistik açıdan keşfedilmeyi bekleyen bakir yöreler. Tamamıyla doğal yöntemlerle üretilmiş bir alabalık çiftliğindeyiz. İlimizde yaklaşık 5 bin ton balık üretimi bulunmakta. Bunun büyük bir çoğunluğu baraj ve göletlerimizde. Neredeyse yarıya yakını da küçük işletmelerimizde üretiliyor" dedi.

"Alabalık çiftliğinde kırmızı benekli alabalık üretmeyi başardı arkadaşlarımız"

Baraj ve göletlerdeki balıkların Japonya'ya kadar ihraç edildiğini, il genelinde 16'sı akarsular üzerinde olmak üzere 38 işletmenin bulunduğunu dile getiren Vali Memiş, "Bu bizim ciddi bir zenginliğimiz. Hem kültürel açıdan hem ekoturizm dediğimiz doğal turları ilimize çekebilecek güzelliklerimiz mevcut. Hazan mevsiminin en güzel olduğu dönemlerde derenin kenarında çok temiz, çok hijyenik ortamda üretilen alabalıklar hatta kırmızı benekli doğal alabalığı bile biz bu üretim çiftliklerinde üretebiliyoruz. Bunu başardı arkadaşlarımız. Ben çiftlik sahibini de özellikle tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm üreticileri tebrik ediyorum"

Bu tesisleri işleten vatandaşları tebrik eden Vali Memiş, "Böyle güzel bir ortam sağlayıp üretimde gösterdikleri performans ve başarı için de hepsini tebrik ediyorum. Civar illerde yaşayan, Karadeniz bölgesi ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki bütün hemşehrilerimizi bu doğal güzellikleri görmeye ve bu doğal lezzetlerden tatmak için ilimize davet ediyorum. Bizim suyumuz çok lezzetli ve doğal ayrıca herhangi bir sanayi ve evsel atık olmadığı ve çok soğuk olması nedeniyle alabalık üretimi için çok iyi" şeklinde konuştu.

"Gümüşhane'de adeta doğal ortamda yetişmiş kadar lezzetli ve sağlıklı alabalıklar üretiliyor"

Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yenilen alabalıkla Gümüşhane'de yenilecek alabalık arasında ki farkı "Gümüşhane'de asla çamur tadını damaklarınızda hissedemezsiniz" diyerek ortaya koyan Vali Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Gümüşhane'de adeta doğal ortamda yetişmiş kadar lezzetli ve sağlıklı alabalıklar üretiliyor. O da bizim havamızdan, suyumuzdan. Kendimizi o anlamda şanslı görebiliriz.