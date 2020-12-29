GÜMÜŞHANE - Harşit Çayı'na düşen köpeği kurtaran genç o anları anlattı

Gümüşhane'de, Harşit Çayı'na düşen sokak köpeğini kurtaran Mithat Çakıcı, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Gümüşhane kent merkezinde, kar yağışının etkili olduğu 25 Aralık'ta, Harşit Çayı'na düşen köpeği kurtaran 24 yaşındaki Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü arkadaşıyla yürürken Harşit Çayı'ndan köpek sesi duyduğunu söyledi.

Bir köpeğin derenin kenarında kaldığını ve çıkmadığını farketmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Çakıcı, "Ekipler gelene kadar elimizden geleni yapalım istedik. Güzel bir söz var. Hayvana merhamet etmeyen, merhamet bulamaz, diye. İtfaiye gelene kadar elimizden geldiği kadarıyla kendi çabalarımızla köpeği kurtarmaya çalıştık. Bayağı bir üşümüştü derenin içinde hayvan." dedi.

Çakıcı, dere kenarındaki blokların dar olması nedeniyle tek başına aşağıya inebildiğini ifade ederek, köpeği kurtarmak için elinden geleni yaptığını ve hayvanı dereden çıkarıp itfaiye ekiplerine teslim ettiğini aktardı.

O anda yaşadığı duyguları dile getiren Çakıcı, "Onun da bir can olduğunu hissettim. Hayvan da olsa o da bir can. Onu kurtarmak bizim insanlık görevimizdi, biz de onu yerine getirdik. Öyle bir durumda o hayvan bırakılıp gidilmez, insanın içi sızlar. Biz de öyle düşünüp o hayvanı oradan aldık." diye konuştu.

Çakıcı, soğuk havalarda herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara