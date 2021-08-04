Gültak: "Basın demokrasinin olmazsa olmaz bir kurumudur"
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Gültak: "Basın demokrasinin olmazsa olmaz bir kurumudur"

Gültak: 'Basın demokrasinin olmazsa olmaz bir kurumudur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe ile federasyon ve cemiyet yönetimini ağırladı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe ile federasyon ve cemiyet yönetimini ağırladı. Ziyarette, belediye tarafından MGC'ye tahsis edilen bina nedeniyle Gültak'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Ziyaretleri nedeniyle TGF ve MGC heyetine teşekkür eden Gültak, basının önemi ve işlevine dikkat çekerek, Akdeniz Belediyesi olarak MGC için bir bina inşa ederek yer tahsisi sağladıklarını belirtti. Kişilerin gelip geçici, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının ise kalıcı olduğunun altını çizen Gültak, "Gerek siyaset, gerekse belediye başkanlığım döneminde basını sürekli takip edip önemseyen, gazetecilerle iletişim içinde olan bir insanım. Gazeteciler sayesinde hizmetlerimizi kamuoyuna ulaştırıyoruz. Gazetecilerimiz ile sürekli görüşerek, her fırsatta ziyaret ediyorum. Zira basın, demokrasinin de olmazsa olmaz bir kurumudur. Cemiyetimize tahsis ettiğimiz bina ile ilgili konu da Meclisimizden oybirliği ile geçti. Artık cemiyetimizin kira veya taşınma sorunu olmayacak, merkezi ve şık bir yerde hizmet verebilecek. Gazetecilerimiz her şeyin en güzeline layık. Yakın bir zamanda cemiyetimize tahsis ettiğimiz bu binamızın inşallah resmi açılışına da yine hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Örnek bir merkez olmuş, tüm ülkeye anlatacağız"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca da "TGF, MGC'nin ev sahipliğinde yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Artı, Anadolu basınının sorunlarının da tartışıldığı bu toplantımızı, Akdeniz Belediyesi'nin bizlere, gazetecilere armağan edip kazandırdığı yeni cemiyet merkezinde gerçekleştirdik. Gazeteci arkadaşlarımız adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten örnek bir merkez olmuş ve bizler de bu tahsisi tüm Türkiye'ye lanse edeceğiz. Diğer belediyelerimize de bu konuda tavsiyede bulunacağız. Akdeniz Belediyesi'nin çalışmalarını başarılı buluyor ve devamını diliyoruz. Desteğiniz için tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe de cemiyet başkanlarını Mersin'de ağırladıklarını söyledi. Tepe, Mersinli gazetecilere yeni bir cemiyet binası kazandırdığı için Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda TGF Başkanı Yılmaz Karaca, gazetecilere tahsis edilen yeni bina nedeniyle Başkan Gültak'a teşekkür plaketi takdim etti. - MERSİN

Gültak: 'Basın demokrasinin olmazsa olmaz bir kurumudur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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