Gülşen'in 'Lolipop'u Olay Oldu!

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile olan mutlu evliliğiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, son dönemde sahne kostümleri ve tarzı ile gündeme geliyor.

Tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle sık sık magazin basınında yer alan şarkıcı Gülşen, en son dün akşam sahne aldığı Zorlu PSM'de seyircinin kucağına oturarak şaşkınlık yaratmıştı.

Gülşen bu kez albüm kapağıyla olay yaratacak. Ünlü şarkıcının cuma günü yayınlayacağı 'Lolipop' şarkısının kapak fotoğrafı sosyal medyada yer aldı.

Gülşen, lolipop yaladığı seksi kapak fotoğrafıyla yine tartışma yaratacak. Gülşen'in kapak fotoğrafını görenler de şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

Snob Magazin / Magazin