Gülşehir Belediyesinden işçi ücretlerine yüzde 42 zam

KAYSERİ (AA) - Gülşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasındaki sözleşme ile işçi maaşlarına yüzde 42 zam yapıldı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Gülşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin bir yılı kapsadığını ifade etti.

İmzaladıkları toplu iş sözleşmesi ile üyelerinin almış oldukları mevcut ücretlerin üzerine yüzde 42 zam yapıldığını belirten Çelik, "Yapılan toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta belediye başkanımız sayın Fatih Çiftçi'ye ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin Gülşehir Belediyesinde çalışan üyelerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi de imzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa hayırlı olmasını diledi.