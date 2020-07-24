Gülriz Sururi kimdir? Gülriz Sururi nereli, kaç yaşında öldü? Gülriz Sururi hayatı
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Gülriz Sururi kimdir? Gülriz Sururi nereli, kaç yaşında öldü? Gülriz Sururi hayatı

Gülriz Sururi eşi kim sorusu araştırılıyor. Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Gülriz Sururi, Muammer Karaca Topluluğu ile ilk profesyonel tiyatro hayatına adım attı. Dormen Tiyatosu'nda da boy gösterdi ve en iyi kadın oyuncu ilan edildi. Peki, Gülriz Sururi kimdir, nereli? Gülriz Sururi Engin Cezzar tiyatrosu...

Gülriz Sururi kimdir? Gülriz Sururi nereli, kaç yaşında öldü? Gülriz Sururi hayatı
24.07.2020 04:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 05:01

Gülriz Sururi mezarı nerede? Başarılı oyuncu, eşi Engin Cezzar ile Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu ve ardından yer aldığı sayısız oyun sayesinde üst üste en iyi kadın oyuncu seçildi. Oyunculuğun yanı sıra, sunuculuk ve yazarlık da yaptı. İşte, Gülriz Sururi oyunları.

GÜLRİZ SURURİ KİMDİR?

Usta sanatçı, 1929 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ilk operet kurucularından Lûtfullah Sururi Bey, annesi de opera sanatçısı Suzan Lütfullah'tır. İlk kez 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde sahneye çıktı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Şan Bölümleri'nde eğitim aldı. Konservatuvarı bitiremeden bazı topluluklarda çalışmaya başladı. 1955'te Muammer Karaca Topluluğu'nda profesyonel sanat yaşamına adım attı. 1960'ta Dormen Tiyatrosu'na geçti. 1961'de, bu toplulukta sahnelenen Sokak Kızı İrma'daki rolüyle en iyi kadın oyuncu olarak İlhan İskender Armağanı'nı almaya hak kazandı.

YILIN KADINI SEÇİLDİ

1962'de tiyatrocu Engin Cezzar'la evlenen Sururi, aynı yıl eşi ile birlikte Küçük Sahne'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Sokak Kızı Irma, Ferhat ile Şirin, Teneke, gibi pek çok oyunda yer aldı. 1966'da "Teneke" oyunundaki rolüyle İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu Armağanı'nı bir kez daha kazandı. Aynı yıl Türk Kadınlar Birliği tarafından "Yılın Kadını" seçildi. Haldun Taner'in yazdığı, Genco Erkal'ın yönettiği ve ilk olarak 31 Mart 1964'te sahnelenen "Keşanlı Ali Destanı"'nda "Zilha" rolü sayesinde ün kazandı. 1971'de Hint Kumaşı adlı oyundaki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü üçüncü kez kazandı. 1979-1980 döneminde Mehmet Akan'la birlikte, Uzun İnce Bir Yol adlı bir derleme yaptı ve gösteriminde oynadı.

Gülriz Sururi, Edith Piaf'ın yaşam öyküsünden Başar Sabuncu'nun oyunlaştırdığı Kaldırım Serçesi adlı oyun ile ustalığını bir kez daha kanıtladı. 1982-1983 sezonunda bu oyundaki yorumuyla Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, İzmir Gazeteciler Derneği'nin Altan Artemis Ödülü'nü ve Milliyet gazetesinin 1983 Süperstar Tiyatro Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. Engin Cezzar'ın uyarladığı ve yönettiği "Filumen, Edward Albee'nin "Tatlı Para", Bilgesu Erenus'un yazdığı, Rutkay Aziz'in sahnelediği "Halide" gibi pek çok başarılı projede rol aldı. Sururi, oyunculuğun dışında Türk tiyatrosunda yöneticilik de yaptı.

YEMEK PROGRAMI SUNDU

Başarılı tiyatrocu, 1990'lı yıllarda televizyonda "A La Luna" isimli yemek programını sundu. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 1999'da kaleme aldığı "Söyleyeceklerim Var" oyununun ardından sahnelere veda etti. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Konçinalar Kumpanyası adlı toplulukla 2008'de kendisinin yazıp yönettiği "Biz Sıfırdan Başladık" adlı oyunu sahneye getirdi.

Oyuncu Sururi, 31 Aralık 2018'de 89 yaşında İstanbul'da vefat etti. Cenazesi Çatalca'da eşi Engin Cezzar'ın yanına defnedildi.

Kitapları

Kıldan İnce Kılıçtan Keskince (anı) 1978

Biz Kadınlar (deneme) 1987.

Bir An Gelir (anı) 2003.

Girmediğim Sokaklarda (öykü) 2003.

Gülriz'in Mutfağından (yemek) 2003.

Seni Seviyorum (roman) 2004.

Ödülleri

1961 En İyi Kadın oyuncu dalın İlhan İskender Armağanı, Sokak Kızı İrma'daki rolüyle

1962 En İyi Kadın oyuncu dalın İlhan İskender Armağanı, Teneke'deki rolüyle

1971 En İyi Kadın oyuncu dalın İlhan İskender Armağanı, Hint Kumaşı'ndaki rolüyle

1983 Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Kaldırım Serçesi'ndeki rolüyle

1983 İzmir Gazeteciler Derneği Altan Artemis Ödülü'

1983 Milliyet Gazetesi Süperstar Tiyatro Oyuncusu Ödülü

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Onur Ödülü

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