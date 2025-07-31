Gülden Mat Şakir kimdir sorusu kadar, onun görev geçmişi ve kariyeri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle kadın güvenlik yöneticilerinin sayısının artmasıyla birlikte, Gülden Mat Şakir gibi isimlerin rolü daha da dikkat çekici hale geliyor. Gülden Mat Şakir kaç yaşında ve aslen nerelidir gibi sorular da gündeme geliyor. Peki, Gülden Mat Şakir kimdir? Gülden Mat Şakir kaç yaşında, nereli?

GÜLDEN MAT ŞAKİR KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın subayları arasında önemli bir konuma sahip olan Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, 30 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi etti. Bu karar aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tuğgeneral rütbesi, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

JANDARMA ATAMALARI

Öte yandan 35 il jandarma komutanının ataması gerçekleştirilirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu getirildi.

Aydın'da görevli Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi Ankara'ya, Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına (JSGA), JSGA Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut Jandarma Asayiş Başkanlığına, Jandarma İHA Komutanı Tuğgeneral Ferruh Taraktaş Jandarma Havacılık Komutanlığına, Jandarma Asayiş Başkanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Hasan Semiz Jandarma İstihbarat Başkanlığına atandı.

8 ilin jandarma komutanı Jandarma Genel Komutanlığı, 5 ilin jandarma komutanı da Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığında tuğamiraller Serkan Tezel ve Tayfun Paşaoğlu tümamirallik, sahil güvenlik albaylar Mehmet Yakın, Gökmen Gücüyen ve Alpaslan Baysal'a tuğamirallik rütbesi verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek Strateji Geliştirme Başkanlığına, Harekat Başkanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen Akdeniz Bölge Komutanlığına, İstihbarat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal da Harekat Başkanlığına getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin terfiler, 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.