Gülden Karaböcek kimdir? Gülden Karaböcek kaç yaşında, nereli? Gülden Karaböcek Ayşe Mine tartışması nedir?

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GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR?

4 Kasım 1953, Ankara doğumlu sanatçı, arabesk ve fantezi müziğin ilk isimlerinden olup müzik kariyeri boyunca pek çok tarzı denemiş ancak asıl ününü fantezi şeklinde tanımlanan kendine özgü arabesk şarkılarından kazandı. Gerçek adı Saniye Gülden Göktürk olan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Yaşar Aydaş'tan şan, nota ve solfej eğitimi aldı. Ankara'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu: "Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım" 45'liği. Bu plakta Karaböcek'e ünlü sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti. İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek'in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kanalı ile alarak resmileştirdi.

GÜLDEN KARABÖCEK ŞARKILARI NELERDİR?

Yazılanlar Gelir Başa/ Garip Kaldım (1968)

Hayat Defteri/ Dünyaya Geldim Neden (1968)

Derdimi Dökersem Derin Dereye/ Oy Bende Yare Bende (1971)

Adaletin Bu Mu Dünya/ Oy Beni Beni (1971)

Hasta Gönlüm/ Gönül Dağı (1972)

Gözlerin Güldükçe/ Unuttum Artık Seni (1972)

Koşma Koşma/ Dünyanın En Güzeli (1972)

Yaralı Kalp/ Anca Beraber Kanca Beraber (1972)

Sevdim Sevdim Ne Kazandım/ Şaka Yaptım Ben Sana (1972)

Tövbe Ettim Sevmeye/ Gözümüz Yok Ama Niye Olsun (1973)

İşte Gidiyorum Çeşm-İ Siyahım/ Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller (1973)

Dur Bırakma Beni/ Güleceksin Ağlanacak Haline (1973)

Kalbindeki Sevgili/ Şaka (1973)

Ahu Gözlüm/ Artık Sorma Beni (1974)

Nem Kaldı/ Bitmez Tükenmez Geceler (1974)

Şu Sazıma Bir Düzen Ver/ Gitme Durnam (1974)

Yalancısın/ Ela Gözlüm (1975)

Bana Gerçekleri Söyle/ Dur Dinle Sevgilim (1975)

Kır Çiçekleri/ Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın (1976)

Çeşme/ Ne Bilirdim Ki ? (1977)

Dilek Taşı/ Sevmek Nedir Ki (1978)

GÜLDEN KARABÖCEK GÜLDEN KARABÖCEK TARTIŞMASI NEDİR?

'İbo Show' programında geçen hafta yer kapma krizi yaşanmıştı. Konuklardan Ayşe Mine, fasıl bölümünde Tatlıses'in yanına girebilmek için Faruk Tınaz'ı ekarte etmişti. Bir ara Gülden Karaböcek'in bulunduğu yeri isteyip, Tatlıses'in yanında yer bulamayınca küsmüştü. Yaşanan krizin ardından Ayşe Mine, asıl Gülden Karaböcek'in kendisini ittiğini iddia etti.