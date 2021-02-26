Gülben Ergen dizileri neler? Gülben Ergen Dadı izle!

Şarkıcılığı kadar oyunculuğu ile de sevilen isim Gülben Ergen dizileri neler? Gülben Ergen Dadı izle! Gülben Ergen Hürrem Sultan! Detaylar haberimizde.

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen (d. 25 Ağustos 1972; Erenköy, Kadıköy, İstanbul), Türk şarkıcı, eski model, sunucu ve oyuncu. Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında daha henüz 16 yaşına basmışken Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı. 1988 yılında çekilen ve baş rolünü Bülent Ersoy'un oynadığı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi olmuştur. 1988 yılında bu defa Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte baş rolü paylaşmıştır. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak'la da Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti. 1994 yılında Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in Haydi Söyle adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine başlangıç yapan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve baş rolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı.

Ergen 1997 yılında ilk albümü Merhaba'yı çıkardı. Gümbür Gümbür Gülbence programı ile hayran kitlesini arttıran Ergen, 1998-2001 yılları arasında Marziye adlı dizide Marziye karakterini canlandırdı.

1999 yılında ikinci albümü Kör Aşık'ı çıkaran Ergen, 2001 yılında Show TV'de yayınlanan Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte Dadı adlı dizide Melek karakterini canlandırarak hayran kitlesini genişletti. 2001'de Gülbence adlı bir dergi çıkaran Gülben, 2002 yılında Sade ve Sadece adlı bir albüm çıkardı ve 2002 yılında Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı.

GÜLBEN ERGEN ŞARKICILIK MACERASI

Gülben Ergen'in ilk albümü Merhaba, 4 Eylül 1997 tarihinde satışa çıkmıştır. 13 şarkıdan oluşan albümün yapımcılığını Atilla Alpsakarya üstlenmiştir. Albüm Elenor Müzik firması etiketi ile piyasaya sürülmüştür. Albümdeki şarkılar poptan çok Türk Sanat Müziği ağırlıklıdır. Albümdeki "Sana Sana", "Yaramaz", "Aşkta Kural Tanımam", "Boşvere Boşvere", "Sensiz Mutlu Olamam" şarkılarına klip çekilmiştir. Kör Aşık, Ergen'in 14 Aralık 1999 tarihinde piyasaya çıkan ikinci albümüdür.İlk albümün aksine bu albümde pop türü ön plandadır. 10 şarkıdan oluşan albümün 5 şarkısına klip çekilmiştir ("Kim Ne Derse Desin", "Kör Aşık", "Kanıma Dokunuyor", "Kurşuni", "Senin İçin"). Bu albümde Ergen, ilk albümdeki Elenor firması yerine Emi-Kent firmasıyla işbirliği yapmıştır. Albümün yapımcılığını Taşkın Sabah üstlenmiştir.

GÜLBEN ERGEN ŞARKI VE DİZİLERİ

Diskografi

Merhaba (1997)

Kör Aşık (1999)

Sade ve Sadece (2002)

Uçacaksın (2004)

Gülben Ergen Live in İstanbul (2005)

9+1 Fıkır Fıkır (2005)

Gülben Ergen (2006)

Aşk Hiç Bitmez (2008)

Uzun Yol Şarkıları (2009)

Şıkır Şıkır (2011)

Hayat Bi Gün (2011)

Durdurun Dünyayı (2012)

Sen (2013)

Kalbimi Koydum (2015)

Esasen (2017)

Filmografi

1988 Biz Ayrılamayız

1989 Av

1990 Hanımın Çiftliği

1991 Kanun Savaşçıları

1992 İşgal Altında

1994 İki Kız Kardeş

1997 Fırat

1998 Marziye

2001 Dadı

2002 Hürrem Sultan

2006 Gönül

2008 Gülben Ergen'le Sürpriz

2009 Popstar Alaturka

2011 Gülben

2012 Seda Sultan

2013 Gülben -Bir Milyon Kimin?

2015 Rising Star Türkiye

2017-Vezir Parmağı

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