Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun "Evde kal evden öğren" projesi başarıyla devam ediyor
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Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun "Evde kal evden öğren" projesi başarıyla devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm dünya artık evde kapanırken Eskişehir'in ilk sıralarda gelen Gülay Kanatlı Ortaokulu tarafından hazırlanan "Evde kal evden öğren" projesi başarısıyla devam ediyor.

Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun
03.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:17

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm dünya artık evde kapanırken Eskişehir'in ilk sıralarda gelen Gülay Kanatlı Ortaokulu tarafından hazırlanan "Evde kal evden öğren" projesi başarısıyla devam ediyor.

Dünyayı sarsan Korona virüs insan hayatını felç etti. Okuldaki sıralar haftalarca öğrencisiz kaldı. Öğrencileri okul ortamı ve edilen aktivitelerden uzaklaştırdı. Korona virüsün biran önce yok olması ile öğrenciler yine çalan zil sesiyle okul kapılarına dayanarak eksi günlere dönmesi için sabırsızlanıyorlar. Eskişehir Gülay Kanatlı Ortaokulu ise bu süreçte öğrencilerden uzak kalmaması için "Evde kal evden öğren" diye yeni bir projeye imza attı. Proje kapsamında öğrenciler çiçek ekme, saat yapımı, gıda hazırlama, doğal gıdalardan renk lede etme geri dönüşümden kağıt elde etme, ekolojiçalışmalar, gazete kağıdından paket yapma, kitap etkinlikeri, bahar çalışmaları, şarkı söyleme etkinlikleri, yazarlarla çevrimiçi topalntı, geçmişe yolculuk -aile bireylerinden kime benziyorum, 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları, 9 Mayıs eTwinning Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Heydar Alıyev'in Doğum Günü,1 Haziran Azerbaycan Çocuk Savunma Günü ile etkinlikleri yürütüldü. Proje kapsamında gelecekte de daha güzel projeler yapılmasını planlanıyorlar.

Okul Müdürü Nihat Demir, proje hakkında kısa bilgiler aktarırken, yakında öğrencilerin okul ve sınıflara dönebileceği umit ettiği dile getirdi. Demir," Korona virüse maruz kalmaktan kurtulmak için sorumlu bir şekilde hareket ederek evde kalmamız ve kesinlikle kurallara uymamız gerekti. Şehrimizin genç okullarından Gülay Kanatlı Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ayşen Çalışır ve öğrencileri "Evde kal evden öğren" adlı eTwinning projesine dahil olmuşlardır. Eskişehir - Konya - İstanbul - Bakü - Lenkeran şehirlerindeki okullarda yürütülmekte olan projede yedi Türk, yedi Azerbaycanlı öğretmen üyedir. Projenin amacı, tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemisi sebebi ile okul tatillerinde evde öğrencilerimizle kaliteli etkinlikler yapabilmektir. Yapılacak etkinliklerle öğrencilerimizin ve ailelerinin kaliteli zaman geçirmelerini ve de öğrencilerin okul sevgisini devam ettirebilmektir. Proje çalışma süreci etkinlikleri sosyal medya aracılığıyla öğrencilerimize duyurulmaktadır. Projede özellikle web 2.0 araçları kullanılmaktadır. Projede Uluslararası işbirliği ve paylaşımlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca proje kapsamında proje ortakları okullarımızın öğrenci öğretmen ve velilerine yönelik eğitimci yazar Leyla Rahşan Karavelioğlu okulumuz rehber öğretmeni ve proje yürütücümüz Ayşen Çalışır moderatörlüğünde online platform üzerinden söyleşi gerçekleştirdi. Bu nedenle ailelerimize de projemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" diye aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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