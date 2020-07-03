Gül suyunun faydaları neler? Doğal gül suyu maskesi nasıl yapılır? Gül suyu ile tonik yapımı Gül suyunun cilde faydaları nelerdir? Gül suyu ile neler yapılır? Gül suyu ne işe yarar? Güllaç gül suyu ile nasıl yapılır? En iyi gül suyunun faydaları hakkında her şey haberin detaylarında yer almaktadır.

Taze gül çiçeğinin yapraklarının damıtılması ile yapılan Rosebella gül suyunun pek çok faydası vardır. Mutfakta da kullanabileceğiniz doğal gül suyu, cildinizde de harika sonuçlar elde etmenizi sağlar.

GÜL SUYUNUN FAYDALARI NELER?

Gül suyu ilk kez İranlılar tarafından kullanılmıştır. Eski zamanlardan günümüze kadar gelen gül suyu tüm dünyada kullanılmaktadır.

Hafif yapısı ile cilt için çok tercih edilen gül suyunun pek çok faydası vardır. İltihap, egzama, güneş yanıkları, cilt problemleri gibi pek çok şeyde kullanılır. Gül suyunu buzdolabında bulundurarak kullanmanız cilt için daha etkili olur. Pamuk yardımı ile sürmek istediğiniz bölgeye sürebilirsiniz.

İçerisinde A ve C vitaminleri bulunan doğal gül suyu, bağışıklık sistemini güçlendirir. Mide rahatsızlıklarını yatıştırır ve rahatlatır.

Papatya suyu ile karıştırarak kullanabileceğiniz gül suyu, gözlerinize çok faydalı olacaktır.

Kalp hastalıkları ile savaşır ve önler.

Boğaz hastalıkları için gargara yaparak kullanılabilir.

Nefesinize ferah bir hava katar. Gargara yaparak kullanabilirsiniz.

Mesane enfeksiyonları için engelleyici etkisi vardır.

Baş ağrınız olduğu zaman şakaklarınıza sürerek masaj yaparsanız, baş ağrınız hafifleyecektir.

Eviniz için güzel bir koku yapabilirsiniz.

GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Cildi temizler

Doğal gül suyu, doğal tonik görevi görmektedir. Gözenek ve yağlardan arınan cilt tonu düzelir. Tonikler gibi cildi kurutmaz.

Cildin pH dengesini korur. Yüz temizleyicisi ve sabunlar ciltteki pH dengesini bozabilir bu sebeple de akne sorunu artar.

Cildi fazla yağdan arındırır. Gül suyu hem sivilce hem akne oluşumunu engeller.

Cildi yatıştırır

Gül suyunun hassas ciltler için bir zararı olmaz. Cildi yatıştırdığı için kızarıklığı ve tahrişi hafifletir.

Spreyi olan temiz ve küçük bir şişeye gül suyunu koyarak yüzünüze gün içinde sıkabilirsiniz. Cildi yeniler ve de cildin esnek ve nemli kalmasını sağlar.

Ciltteki kızarıklığı giderir ve renk dengesini eşitler.

Cildi korur

Yaşlanma karşıtı doğal gül suyu, kimyasal maddelere göre çok daha iyi bir şekilde yüzünüze gereken bakımı yapar ve korumayı sağlar.

Gül suyu içerisinde yüksek antioksidan bulunur. Ayrıca, güneşin zararlı ışınlarına karşı da koruma sağlar.

Bakterilerin yayılmasını engeller.

Cildi daha güzel gösterir

Cildi nemlendirir. Ciltteki renk eşitsizliğini giderir ve cildi yatıştırır.

İltihap önleyici ve gidericidir.

Gözaltı şişkinliklerine çok iyi gelir.

Cildi onarır

Egzama ve sedef hastalığı için tercih etmelisiniz. Buzdolabında bulundurduğunuz soğuk gül suyunu egzama ve sedefe dökerek yatışmasını sağlayabilirsiniz. Tahriş etkisini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Güneş yanıkları için yatıştırıcı etkisi bulunur. Uzun süreli kullanımda güneş yanıklarını iyileştirir.

EN İYİ GÜL SUYU İLE TONİK YAPIMI

Rosebella doğal gül suyunu buz kalıplarına koyup dondurarak kullanabilirsiniz. Buz kalıplarını yüzünüzde dolaştırarak kullandığınızda hem sıkılaştırıcı etki elde edersiniz hem de cildiniz arınır.

Gül suyunu buzdolabında saklayarak kullanmanızı öneririz. Böylece soğuk etkisi ile cildinize daha faydalı olacaktır. Bir pamuğa alacağınız bir miktar doğal gül suyu ile cildinizi arındırın.

DOĞAL GÜL SUYU MASKESİ NASIL YAPILIR?

4 adet bademi toz haline getirin ve 2 yemek kaşığı Rosebella gül suyu ile karıştırın. Cildinize masaj yaparak sürün. 15 dakika bekledikten sonra durulayın.

Hassas cilde sahipseniz, daha farklı bir tarif deneyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı Rosebella gül suyu ile yapacağınız tarife, yarım çay kaşığı bal, 4 yemek kaşığı süt ve 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi tozu ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra cildinize sürün ve kuruduktan sonra ılık su ile durulayın.

Kırışıklıkla savaşmak için en etkili çözümlerden biri olan gül suyunu maske ile daha da güçlendirebilirsiniz. Gerekli malzemeler şöyle; 2 tatlı kaşığı bal, 2 tatlı kaşığı Rosebella gül suyu, 3 damla E vitamini ve 2 tatlı kaşığı badem yağı. İyice karıştırdığınız karışımı cildinize sürün (tecihen kırışıklığın yoğun olduğu bölgelere sürmenizi tavsiye ederiz). Akşam yatmadan önce yaparsanız daha etkili sonuç alabilirsiniz. Sabah durulamayı unutmayın.

Sivilceler için gül suyu maskesi kullanabilirsiniz. Malzemeler arasında 2 çay kaşığı limon suyu, 2 çay kaşığı Rosebella gül suyu bulunmaktadır. Bu karışımı cildinize sürün ve 10 dakika bekledikten sonra durulayın.

Gül suyu maskelerinden sonra cildinizi durulamanız gerekir fakat gül suyunu sade bir şekilde kullandıktan sonra yüzünüzü durulamanız gerekmez.

GÜL SUYU İLE NELER YAPILIR? GÜL SUYU NE İŞE YARAR?

Gül suyunun cilde faydalarının yanı sıra dünya çapında pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Türk mutfağında Güllaç yaparken içerisine gül suyu eklenir. Uzakdoğu mutfağında ise süt, şeker ve pembe gıda boyası ile karıştırılarak kullanılan gül suyundan bandung adlı bir içecek elde edilir. Kabe'nin temizliği de zemzem ve gül suyu ile yapılır.

GÜLLAÇ GÜL SUYU İLE NASIL YAPILIR?

Malzemeler

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

1 çay bardağı gül suyu

2 paket vanilya

Ceviz

Güllacın üstü için gerekli malzemeler

Ceviz

Nar tanesi (tercihen başka meyvelerle de süsleyebilirsiniz)

Güllaç hazırlanışı

Sütü ve şekeri tencereye alıyoruz. Kaynadıktan sonra ocak üstünden alıyoruz. Ilımaya bırakılan süt, oda sıcaklığına geldiğinde içine gül suyunu ve vanilyayı ekliyoruz.

Güllaç yapraklarının parlak kısmı üste gelecek şekilde tek tek koyuyoruz. İyice ıslanan güllaç yaprağı üzerine yenisini koyuyoruz. 5. yaprakta araya cevizini ekliyoruz.

En son katı da yerleştirdikten sonra üzerini iyice süt ile ıslatıyoruz ve artık süslemeye hazır.

Yaklaşık 4 saat dinlenen güllaç sunuma hazır.

Gül suyu kozmetik sektöründe, sağlık sektöründe ve yemek sektöründe rahatlıkla tercih edilebilecek pek çok faydası olan doğal bir üründür.