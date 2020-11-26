Güder, esnafın sorunlarını dinledi
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Güder, esnafın sorunlarını dinledi

26.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:12
Güder, esnafın sorunlarını dinledi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fuzuli Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fuzuli Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcılarından Zafer Kırçuval ve Belediye Meclis üyeleri birlikte sorunları yerinde görmek, ortak bir akılla sorunları çözmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak amacıyla Fuzuli Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Fuzuli caddesinde bulunan dükkanlara tek tek girerek, esnaflarla selamlaşan Başkan Güder, esnaflardan gelen sorun ve taleplerin çözümü noktasında notlar alarak, ilgili müdürlüklere talimat verdi. İlçeye yapılan hizmet ve yatırımlardan memnun olduklarını belirterek Başkan Güder'e teşekkürlerini ileten esnaflar, Başkan Güder'e çiçek takdiminde bulundu. Yol boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Güder, Battalgazi'ye yapılan hizmetlerin esnaflar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmasından dolayı mutluluğunu ifade etti.

"Bu ziyaretlerle sorunlara kısa sürede çözüm buluyoruz"

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Esnafın sorunlarını birebir kendilerinden dinlemek istediğini ve bu nedenle ziyaretlerine periyodik olarak devam edeceğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yapılan ziyaretlerimizin amacı esnaflarımızla ve halkımızla istişare etmektir. Bugün de Fuzuli Caddesindeki esnafımızı gezerek sorunlarını ve taleplerini dinledik. Esnaflarımızın, vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinlerken, son zamanlarda artan korona virüs vakaları karşısında ise gerek Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekse de İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğini ifade ettik. Gerekmediği müddetçe dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirdik. Üç altın kuralımız olan sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunun önemine vurgu yaptık. Yine bu süreçte esnaf ve vatandaşlarımızın yerel yönetimler olarak bizden özel bir istekleri varsa onları dinledik, ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnaflarımızın talepleri üzerine en küçük sorunlarını bile kısa zamanda çözüme kavuşturmak için ilgili birimi harekete geçiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi bizler daha kolay ulaşılabilir bir belediye olmak için sahalarda tüm kadromuzla sahadayız. Esnaflarımızla sürekli hasbıhal içindeyiz. Onların sorunlarına ortak olmaya çalışıyoruz. Fuzuli esnafı, belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden memnun olması, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Esnaf ziyaretlerimiz periyodik olarak devam edecek. Bizler esnaflarımızın her daim yanındayız" dedi. - MALATYA

Güder, esnafın sorunlarını dinledi
Güder, esnafın sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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