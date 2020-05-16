Güder'den Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret
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Güder'den Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Battalgazi Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Güder'den Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret
16.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:47

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Battalgazi Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bu ziyarette Başkan Güder, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve son olarak ta Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu personellerine yapılan saldırıları kınadı.

Ziyarette ilk olarak konuşan Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, bu zorlu süreçte Battalgazi Belediyesi'nden büyük destekler aldıklarını dile getirerek, "Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemiz de bir pandemi sürecinden geçiyor. Bu süreçte ülke olarak seferber olmuş durumdayız. Bu zorlu süreçte Battalgazi belediye Başkanımız Osman Güder ve Başkan yardımcılarımız bizlere çok büyük destekleri olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Vefa sosyal destek gruplarına yapılan saldırıları kınıyoruz"

Sözlerine Van ve Adana'daki Sosyal Destek Gruplarına yapılan saldırıları kınayarak başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bildiğiniz üzere Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına hain bir saldırı gerçekleştirildi. Bu arkadaşlarımızın bir hedefi vardı. Görevleri oradaki mazluma, garibana, fukaraya ve ihtiyaç sahibine yardım götürmekti. Ama katil terör örgütü 2 kardeşimizi şehit etti. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz. Birde Adana'da bir saldırı gerçekleşmiş. Bu saldırıyı da buradan kınıyoruz. Bugün AK Parti MKYK Üyemiz ve Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendi ile birlikte Sosyal Vefa Destek Grubumuzun yanında olduğumuzu ifade etmek ve yapılan çalışmalarını yerinde görüp istişare etmek için buradayız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu tür terör örgütleri bundan önce vardı, şimdi de varlar, bundan sonrada var olduklarını sanacaklar. Ama Milletin birlik ve beraberliği, Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkışıyla ve İçişleri bakanımızın da desteği ile bunların kökü kazındı. Kazınmaya da Allah'ın izniyle devam edecek" şeklinde konuştu.

Belediye olarak efa Sosyal Destek Grubu'na hem araç desteği hem de personel desteği verdiklerini söyleyen Başkan Güder, "Gerçekten bu yapılan görev gönül işi. Sizlerde çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Hayır duası alıyorsunuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yetişiyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Battalgazi Belediyesi olarak her daim yanınızdayız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevli personellerin kutsal bir görev yürüttüğünü ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, Vefa Sosyal Destek Gruplarına yapılan saldırıları kınadı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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