Güçlü Kadın Güvenli Gelecek' Projesi Tamamlandı

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezince yürütülen "Güçlü Kadın Güvenli Gelecek" projesinin kapanış ve belge takdim töreni gerçekleşti.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen programın açılışında konuşan GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, sadece üniversite öğrencilerine değil, toplumun her kesimine hitap ettiklerini belirtiği konuşmasında, "Toplumumuz ile göz göze, omuz omuza, göğüs göğüse gelmemiz gerekiyor. Bu, eğitim kurumlarının çatısının en yüksek kademesini oluşturan üniversitelere düşen en büyük görevler arasında. Biz bu görevin farkında olarak bu tür projelere girmek, bu tür projelerde görev almak görev almış olmak için değil topluma, ülkeye olan sorumluluğumuzun da bilincinde olarak hizmet etmek istiyoruz. Bu işlerde görev alan hocalarımız da bunu zorlama değil gönül rızasıyla 'bu ülkeye hizmet ediyorum aşkıyla' yapıyor. Bu işin içinde aşk olduğu için de sonuç güzel ve gurur verici" dedi. GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi, Proje Uzmanı ve "Güçlü Kadın Güvenli Gelecek" Projesinin Koordinatörü İpek Tezel proje tanıtımı yaptı.

Gazi yakını, Proje kursiyeri Nazan Şaf ise, temel pastacılık ve bilgisayarlı muhasebe kursunu tamamladığını, kurslar sayesinde öz güvenlerinin arttığını belirterek, kurslara katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmaların sonrasında projenin plaket ve belge takdim törenine geçildi. Proje ortakları ve paydaşlar Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan Kocabaş ve Mehmet Nesrin Abar İlkokulu Müdürü Osman Yıldırım'a GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir tarafından plaket takdim edildi.

GAÜN Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Müdürü Doç. Dr. Rüstem Yanar ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Celal Dikici'ye projeye sağladıkları katkılardan dolayı Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Dersi kapsamında projeye destek veren Danışman Hocalar Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem İnce, Öğr. Gör. Fatma Gaye Ayrancıoğlu, Öğr. Gör. Nefise Özlem Uçkun, Öğr. Gör. Aykut Direzinci, Öğr. Gör. Ali Aslan ve Öğr. Gör. Hidayet Kılıç'a Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Projede pastacılık kursunda eğitim veren Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk ve Ahmet Selçuk'a Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan Kocabaş tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Muhasebe kursunda eğitim veren Doç. Dr. Halil İbrahim Ekşi, Doç. Dr. Hanifi Murat Mutlu, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yaşar Uğurlu, Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Gül Reis ve Öğr. Gör. Fatih Tamer'e İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

"Güçlü Kadın Güvenli Gelecek" projesinde TDP Dersi kapsamında görev alan 125 öğrenciyi temsilen Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Metehan Tütüncü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğrencisi Çiğdem Büyükkörükçü, Pazarlama Bölümü Öğrencisi Ayşegül Orhan ve Bankacılık Bölümü Öğrencisi Zeynep Atmaca'ya SODES Proje Koordinasyon Birimi Koordinatörü Reşit Özovacık ve Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan tarafından belgeleri takdim edildi.

Proje kapsamında düzenlenen kurslara katılarak başarı sağlamış kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi. Belgelerini ve hediyelerini almak üzere her gruptan temsilen kursiyerlere belgeleri verildi. Bekircan Bilir, Rabia Gizem Kartal ve Ayşe Özdemir'e Ritm Kursu katılım belgeleri GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen tarafından takdim edildi. Nilgün Özmut, Nesli Zişan Tekerek ve Ayşe Doğa Bulut'a Pastacılık Kursu katılım belgeleri GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal tarafından takdim edildi. Gülşen Kurt ve Nazan Şaf'a Bilgisayarlı Muhasebe Kursu katılım belge ve hediyeleri GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Atilla A. Uğur tarafından takdim edildi. - GAZİANTEP