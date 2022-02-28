"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza töreni başladı - Haberler

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"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza töreni başladı

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bilkent Otel'de...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bilkent Otel'de "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza törenine katıldı. (1)

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem sunumu ve imza töreni başladı

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem sunumu ve imza töreni başladı

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem sunumu ve imza töreni başladı

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Bilkent Otel, Güncel, Haberler

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