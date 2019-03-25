Gto, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasını Ağırladı

Gaziantep-Bursa direkt uçuş seferlerinin başlamasıyla birlikte, ticareti geliştirecek adımlar atılmaya başlandı.

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep-Bursa direkt uçuş seferlerinin başlamasıyla birlikte ticari temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelerek GTO'ya ziyaret gerçekleştirdi. Yeni uçuş seferlerinin eklenmesiyle birlikte ticari hayatın canlanacağını her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasının ziyaretini önemli bir adım olarak niteleyerek, "Uçak seferlerinin azlığı Gaziantep'imiz için büyük bir sorun teşkil ediyordu. Türkiye'nin 6'ncı büyük ekonomisinin yeterince uçamaması ticari hayatı da olumsuz yönde etkiliyordu. Çok şükür sesimiz duyuldu ve müjdeler ardı ardına geldi. Bursa gibi önemli bir üretim ve ihracat şehrimize de Gaziantep'ten direkt uçuş seferi eklendi. Bu vesileyle Türk Hava Yolları'na bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Güç birliği yapmamız için birbirimize ulaşmamız şarttı ve bunu başardık. Ziyaretiniz de bize gösteriyor ki, sıkça birbirimize gelip gidecek, ticari ve kültürel ilişkilerimizi geliştirecek iş birlikleri yapacağız" dedi. Gaziantep-Bursa uçak seferlerinin kendileri için de büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Yenişehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun, ilçe ekonomilerinin ağırlıklı olarak tarıma dayalı olduğunu ve Gaziantep ile bu alanda önemli iş birlikleri yapabileceklerini söyledi.

Gaziantep'in üretkenliğiyle birçok şehre model olduğunu belirten Başkan Torun, GTO'nun Lojistik Köy projesine de değinerek, "Hayata geçirdiğiniz ve geçirmeye çalıştığınız projeler hayranlık uyandırıcı. Özellikle Lojistik Köy projesi Gaziantep'e yakışacak ve lojistik merkezi haline getirecek bir proje" diye konuştu.

Ziyarette, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ve YTSO Başkanı Orhan Torun'un yanı sıra, YTSO Meclis Başkanı Salih Hoşgönül, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Duman, Kemal Delioğlu, Mehmet Kavsara, Ömer Işık ile YTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA