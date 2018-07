Gtb Başkanları Yeni Kabineyi Kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesini kutlayarak, başarı dileklerinde bulundular.

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yaptıkları ortak açıklamada, iş dünyasının yanı sıra deneyimli isimlerin yer aldığı yeni kabinenin Türkiye'nin müreffeh yarınlarının inşasına katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin ülkeye ve millete hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan GTB Başkanları, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

"Milletimizin özgür iradesiyle belirlediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yemin etmesiyle dün resmen başladı. Yeni isimlerle tazelenen kabinenin, Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemizi güven ve istikrar ortamı içerisinde 2023 hedeflerine taşıyarak, her alanda büyük hamleler yapacağına inanıyoruz. Karar alma süreçlerini hızlandıracak, bürokratik engellerin ortadan kalkmasına, yapısal reformların daha hızlı hayata kazandırılmasına katkı sunacak olan yeni sistem aynı zamanda devletin etkin ve verimli yapısını daha net şekilde ortaya koyacak. Bizler GTB olarak ülkemizin ve şehrimizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemesi noktasında üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye her zaman hazırız."

Adalet Bakanı Gül'e kutlama

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, açıklamalarında ayrıca Adalet Bakanın Abdülhamit Gül'ün, görevine devam etmesinden duydukları memnuniyeti de kaydetti. GTB Başkanları, "Başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini toplayan Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün, yeni kabinede görevini sürdürecek olmasından şehrimiz ve ülkemiz adına büyük mutluluk duyduk. Bakanımıza görevinde muvaffakiyetler diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP