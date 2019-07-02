GTA 6 Ne Zaman Çıkacak, Sistem Gereksinimleri Ne Olacak?

Grand Theft Auto serisi, bugüne kadar üretilmiş en köklü oyun serilerinden. Rockstar Games, GTA ile 1997 yılından beri hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Elbette serinin ilk oyunuyla son oyunu arasında dağlar kadar fark var.

GTA 3'ten itibaren oyunların hikayeleri oyuncular tarafından benimsendi, karakterler adeta gerçekmiş gibi hissedildi. 2013'te Grand Theft Auto'nun son oyunu GTA 5 hayatımıza girdi. Piyasaya sürülmesinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hâlâ popüler bir oyun. Ancak bu devrin de bir sonu var. Gelin hep birlikte GTA VI için elimizdeki tüm bilgilere bakalım. Aklınızdaki soruları giderecek bir içerik hazırladık.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Eğer Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihinden (26 Ekim 2018) sadece bir gün sonra GTA 6'yı duyurmuş olsaydı, oyunun tamamlanma ve piyasaya sürülme süreci de dahil edildiği zaman bu süre 22 ayı bulacaktı. Bu da 2020 yılının ağustos ayına tekabül ediyor. Bu 22 ay ise GTA 5'in duyurulma ve piyasaya sürülme arasında geçen zaman baz alınarak oluşturuluyor. Diğer GTA oyunlarınun çıkış tarihleri şöyleydi:

Elbette GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili olarak bu bilgi, sadece bir beklentiden ibaret. Rockstar Games, oyun severlerin heyecanını iyiden iyiye artırmadan adım atmayacaktır. Buna ek olarak bir oyun analisti olan Michael Pachter, Red Dead Redemption ile Red Dead Redemption 2 arasında geçen sürenin "8 yıl" olduğunu hatırlatarak okların 2021 yılına kayabileceğini dile getiriyor.

GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak?

GTA 5'i piyasaya sürüldüğünde ciddi bir sistem gereksinimi istiyordu. Hatta bu durum bir süre sonra yaygınlaşarak "GTA 5 kaldırıyor mu?" esprisinin hayatımıza girmesine neden oldu. GTA 6 için de benzer bir tepkiyi göstereceğimiz muhtemel görünüyor. Hatta son yılların öne çıkan teknolojilerinden sanal ve artırılmış gerçekliğin, GTA 6'da da olması muhtemel. Ancak şirket, sınırlı sayıda kullanıcısı olan artırılmış gerçeklik platformları için sistem gereksinimlerini daha da yükseltir mi, bilinmiyor.

GTA 6 hangi platformlarda olacak?

Rockstar Games, GTA 5 ve GTA 4'ü önce konsollarda ardından PC'de piyasaya sürdü. Sony ve Microsoft, yeni konsolları için çalışmaya devam ederken, GTA 6'nın da bu konsollarda sunulacağını biliyoruz. Yani PlayStation 5, yeni Xbox için öncelikli bir oyunla karşılaşmamız muhtemel. Oyunun PC sürümü için de biraz daha beklemek zorunda kalabiliriz.

Buna ek olarak Google Stadia gibi bulut sistemleri, GTA 6 için oldukça ideal görünüyor.

GTA 6 haritası nasıl olacak?

Rockstar Games, piyasaya sürmüş olduğu her yeni GTA oyununda haritayı biraz daha genişletti. Çalışanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, GTA VI'da mümkün olan en gerçekçi haritaları göreceğiz. Hatta çalışanlar, haritalara ilham kaynağı olan gerçek mekanlarda vakit geçirip, deneyimlerini oyuna aktarmışlar.

GTA VI'da bugüne kadar gördüğümüz tüm GTA oyunlarındaki haritalar bir araya getirilebilir. Ayrıca 50 farklı şehir, kasaba ve bölgenin bulunacağı iddiaları da var.

GTA 6'da hangi karakterler olacak?

Rockstar Games genelde beklentileri karşılamayı biliyor. Böyle bir durumda, şirketin çoklu oyuncu desteğine karşı ilgilsiz kalacağını söylemek çok zor görünüyor. Şirket tarafından yapılan bir açıklamaya göre çoklu karakter yapısını hem kendileri hem de oyuncular çok beğeniyorlar. Rockstar, Red Dead Redemption 2'nin tek bir karakter üzerinden ilerlemesinin oyunu kısırlaştırdığını da kabul ediyor.

Son detaylara göre GTA 6'daki karakterlerden birisi de kadın olacak.

Rockstar Games yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla GTA 6 ile ilgili bazı soru işaretlerine yanıt aramaya çalıştık. Peki sizin GTA 6 ile ilgili beklentileriniz neler? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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