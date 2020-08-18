GTA 5 hileleri nelerdir? GTA 5 (Grand Theft Auto V) bütün hileler ve şifreler
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GTA 5 hileleri nelerdir? GTA 5 (Grand Theft Auto V) bütün hileler ve şifreler

GTA serisinin en iyi oyunu olarak kabul edilen GTA 5'in kendine özel oyun hileleri vardır. Bu hileler ve şifreler oyun yapımcısı tarafından oyuncuların daha zevkli ve eğlenceli oyun oynamaları için oluşturulmuştur. Peki GTA 5 hileleri nelerdir tüm şifreleri haberimizde paylaşalım...

GTA 5 hileleri nelerdir? GTA 5 (Grand Theft Auto V) bütün hileler ve şifreler
18.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:52

GTA 5 2013 yılında çıkmıştır ve çıktığı andan bugüne kadar milyonlarca kez satmıştır. Hatta bazı kaynaklara göre dünyada en çok satan 3. oyun olmuştur. GTA 5'de oyuncuların kullanabileceği bazı hileler bulunmaktadır. Peki GTA 5 hileleri nelerdir? GTA 5 şifreleri nedir?

GTA 5 NEDİR?

Grand Theft Auto V (kısaltması ile GTA 5) Rockstar Games tarafından yayınlanan aksiyon-macera tarzı video oyunudur. GTA serisinin sonuncu oyunudur. Oyun 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Çıktığı andan bugüne kadar 150 milyon sattığı söylenilmektedir. Son yapılan araştırmaya göre oyun ABD'de en çok satılan oyun olmuştur.

GTA 5 ilk olarak 17 Eylül 2013 tarihinde PS3 ve XBOX 360 için çıkmıştır. Sonrasında 18 Kasım 2014'de PS4 ve XBOX One için çıkmıştır. Son olarak ise Windows bilgisayarlar için 14 Nisan 2015 tarihinde çıkmıştır. Oyun genel olarak Kaliforniya eyaletinin güneyini baz alarak oluşturulmuş olan San Andreas eyaletinde geçmektedir.

GTA 5 HİLELERİ NELERDİR?

GTA 5'de birçok alanda hile bulunmaktadır. Şimdi tüm GTA 5 hilelerini sizlere yazalım.

GTA 5 Oyuncu için Hileler:

  • CATCHME : Karakter hızlı koşar.
  • PAINKILLER : Ölümsüzlük hilesi (5 dakika sürüyor)
  • GOTGILLS : Hızlı yürüme verir.
  • SLOWMO : Ağır çekim verir.
  • DEADEYE : Ağır çekimde nişan almayı sağlar.
  • JRTALENT : Yönetmen modu
  • LIQUOR : Sarhoş modu
  • POWERUP : Yetenek sayacını doldurur.
  • HOPTOIT : Süper zıplama sağlar
  • FUGITIVE : Polis aranma seviyesini arttırır.
  • LAWYERUP : Polis aranma seviyesini düşürür.
  • SKYFALL : Gökyüzünden aşağı süzülme sağlar
  • FLOATER : Yer çekimini azaltır
  • SNOWDAY : Kayan araçlar verir
  • MAKEITRAIN : Havayı değiştirir.

GTA 5 Silah ve Eşya Hileleri:

  • HIGHEX : Patlayıcı mermiler verir.
  • HOTHANDS : Patlayıcı yumruklara sahip olursunuz.
  • TOOLUP : Silah verir.
  • TURTLE : Can ve zırh değerlerinizi fuller
  • INCENDIARY : Ateşli mermiler verir
  • SKYDIVE : Paraşüt verir.

GTA 5 Araba, Uçak ve Motor Hileleri:

  • BARNSTORM : Rocket Uçağı verir.
  • OFFROAD : Sanchez motoru verir.
  • COMET : Comet arabası hilesi
  • BUZZOFF : Buzzard saldırı helikopteri verir.
  • BANDIT : BMX bisiklet verir.
  • TRASHED : Çöp kamyonu verir.
  • FLYSPRAY : Duster uçağı verir.
  • VINEWOOD : Limuzin verir.
  • HOLEIN1 : Golf arabası verir.
  • RAPIDGT : Rapid GT arabası verir.

GTA 5 Diğer Araç Hileleri:

  • EXTINCT : Deniz uçağı verir.
  • BUBBLES : Denizaltı aracı verir.
  • DEATHCAR : Duke O'Death arabasına sahip olursunuz.

GTA 5 POLİSTEN KURTULMA HİLESİ NEDİR?

"LAWYERUP" hilesiyle aranma seviyenizi düşürebilirsiniz. Haliyle polisten kurtulmayı sağlayabilirsiniz.

GTA 5 PARA HİLESİ NEDİR?

GTA 5'de doğrudan para hilesi bulunmamaktadır. Bunun yerine bazı yöntemlerle oyun içinde para kazanabilirsiniz. Mesela borsa hisseleri satın alarak ve bunları geri satarak oyunda yüksek kazançlar sağlayabilirsiniz. Fakat dediğimiz gibi doğrudan para kazanma hilesi yer almıyor. Oyun yapımcıları böyle bir hile oluşturmamışlar.

GTA 5 CAN DOLDURMA HİLESİ NEDİR?

GTA 5'de can doldurma hilesi "TURTLE" hilesidir. Bu şifre ile hem canınızı full doldurabilirsiniz, hem de zırhınızı doldurabilirsiniz.

GTA 5 SİLAH HİLESİ NEDİR?

GTA 5'de silah hilesi "TOOLUP" hilesidir. Bu şifre ile oyunda silah kazanırsınız.

GTA 5 ŞİFRELERİ BİLGİSAYARDAN NASIL GİRİLİR?

GTA 5 hilelerini oyun içerisindeyken klavyeden é tuşuna basarak yazabiliriz. Yani klavyede ESC tuşunun hemen altında bulunan ' é ' butonuna bastığınızda karşımıza komut ekranı gelecek. Buradan üstte verdiğimiz GTA 5 şifrelerini yazabilirsiniz. Ardından ' Enter ' tuşuna basmanız gerekmektedir.

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