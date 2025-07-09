Grok yasaklandı mı, neden? X yapay zekası Grok'a erişim engeli mi geldi? - SON DAKİKA

Elon Musk'ın geliştirdiği yapay zekâ sohbet aracı Grok, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından gündeme oturdu. Sosyal medyada yayılan haberleri gören kullanıcılar, "Grok yasaklandı mı, Türkiye'de neden soruşturma başlatıldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Grok ile ilgili ne yaşandı? Grok yasaklandı mı? X yapay zekası Grok'a erişim engeli mi geldi? Türkiye'de Grok'a neden soruşturma açıldı? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

GROK OLAYI NEDİR, NE OLDU?

Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli sohbet botu Grok, Türkiye'de verdiği yanıtlarda yer alan ifadeler nedeniyle yasal sürecin odağına yerleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un bazı sorulara verdiği yanıtların Cumhurbaşkanına hakaret, Atatürk'ün hatırasına saygısızlık ve dini değerlere yönelik aşağılama içerdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Grok yasaklandı mı, neden

Öte yandan, Grok'un daha önce de antisemitik ifadeler, nefret söylemleri ve tartışmalı tarihsel övgüler içeren yanıtlar verdiği gerekçesiyle uluslararası kamuoyunun eleştirisini aldığı biliniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan xAI yetkilileri, yaşanan içerik sorunlarını fark ettiklerini ve Grok'un yanıt sisteminin gözden geçirileceğini duyurdu.

X yapay zekası Grok'a erişim engeli mi geldi

GROK YASAKLANDI MI, ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Yürütülen soruşturma kapsamında, Grok ile ilgili içerikler detaylı şekilde incelenirken, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Grok'un erişiminin engellenmesine yönelik karar alındı. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildi. Böylece Grok, Türkiye'de erişim engeli kararıyla karşı karşıya kalan ilk yapay zekâ uygulamalarından biri oldu.