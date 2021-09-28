Grip-nezle ile Kovid-19'u ayırt etmenin yolu

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte en sık sorulan sorulardan birinin grip, nezle ve Kovid-19 ayrımının nasıl yapılacağı olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Ayırıcı tanı için muayene ile birlikte Kovid-19 PCR testi ve hızlı grip antijen testi yaptırılmasını öneriyoruz" dedi.

Kovid-19 ile grip arasındaki belirti ve semptomların benzemesi önümüzdeki aylarda hastaları en çok zorlayacak konulardan biri olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük ve yorgunluk her iki hastalıkta ortak ana şikayetlerdir. Tat ve koku kaybı ise Kovid-19 hastalarında sık gördüğümüz belirtilerdir. İshal de Kovid-19 hastalarının yüzde 20'sinde görülen bir belirtidir. Bu tür şikayetleri olan hastalar bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" şeklinde konuştu.

GRİP VE NEZLE BİRBİRİYLE KARIŞTIRILMAMALI

Grip ve nezle (soğuk algınlığı) aynı hastalık olmamasına rağmen birbiriyle sık karıştırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, şunları söyledi:

"Grip genelde yılda bir defa geçirilebilirken, nezleye 8-12 virüsün farklı serotiplerinin etken olması nedeniyle insanlar kış boyunca birkaç defa nezle olabilir. Nezlede sıklıkla burun, akıntısı ve burun tıkanıklığı görülür. Ateş görülmez, hafif kırgınlık görülebilir ama günlük yaşamı etkilemez. Gripte ise yaygın kas ağrıları ve ateş görülür. Aşırı yorgunluk nedeniyle hastalar istirahat etme ihtiyacı hisseder. Grip yaptığı bu klinik tablo nedeniyle ülkemizde 'paçavra hastalığı' olarak da isimlendirilmektedir. Birçok ortak nokta bulunsa da her hastanın hikayesi birbirinden farklılık gösterir. Bu nedenle tıpta sık kullanılan bir deyiş vardır; hastalık yoktur, hasta vardır. Hastalığın nasıl başladığı, hastanın şikayetlerinin nasıl devam ettiği, kullandığı ilaçlara nasıl yanıt alındığı aile bireylerinde ve çalışma arkadaşlarında hastalık olup olmaması gibi bir dizi soru ile beraber hekim muayenesi hastalıkların birbirinden ayrılmasında yardımcı olur. Ayırıcı tanıda muayenenin yanı sıra Covid-19 PCR testi ve hızlı grip antijen testi yaptırılması önerilir."

KOVİD-19 VE GRİPTEN AŞI İLE KORUNMAK MÜMKÜN

Hastalıkların tedavilerinin farklılıklar göstermesinin ayırıcı tanının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Bu üç hastalıkta da antibiyotikler etkili değildir. Kovid-19 ve gripten aşı ile korunmak mümkündür, nezlenin ise aşısı yoktur. Kovid-19 aşısı olmayanlarda veya eksik dozda aşı yapılanlarda hastalık ağır seyredebilmektedir. Aşılı bireyler ise hastalıktan korunmakta veya enfeksiyon gelişirse de daha hafif geçirilmektedir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum, kalabalık ortamlardan uzak durmak, kapalı mekanların taze hava girecek şekilde havalandırılması, Kovid-19 ve grip hastalarının izole edilmesi bu hastalıkların yayılımını azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

-İHA-

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