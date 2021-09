Gözü Yükseklerde Olanların Festivali TEKNOFEST Başladı

Milli Teknoloji Hamlesi yolunda toplumun tamamında teknoloji ateşini tutuşturan rekorların festivali TEKNOFEST 2021'in görkemli açılış seremonisine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Azerbaycan Ulaştırma, Haber leşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı & TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktarile 7'den 70'e teknoloji tutkunları katıldı. 26 Eylül'e kadar devam edecek olan festivalin her günü farklı uçuş gösterilerine, etkinliklere ve teknoloji yarışmalarına sahne olacak.

Türkiye 7 bölge, 81 il TEKNOFEST'te Tek Yürek Buluştu…

TEKNOFEST 2021 açılış konuşmasını gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST için yola çıkarken bir hayalimiz var diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye, filiz vermeye başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz. Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalimizi yarışmalarımıza başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletimizle paylaşıyoruz. TEKNOFEST, kardeşliğimizin pekiştiği, birbirimizi tanıdığımız dev bir platform. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençler, birbirleriyle tanışıp, yarışıp ömür boyu sürecek dostluklar kuruyor. Türkiye'nin 7 bölgesi, 81 ili TEKNOFEST'te buluşup aynı heyecan ve aynı ideal için çaba gösteriyor. Bu gençler sayesinde ortak ülkümüze, tam bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz." dedi.

Teknoloji yarışmalarına başvuran binlerce gence tavsiyelerde bulunan Selçuk Bayraktar, "Mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlışa itse de etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin. Bunlara dikkat edip, azimle çalışmaya devam edersek, Allah'ın izniyle dünyanın en iyisi oluruz." ifadelerini kullandı.

Milli Gururumuz Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST'te…

Bayraktar ayrıca 25 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül törenine Türkiye'nin gururu, Nobel ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın teşrifleriyle onurlandıracağını ve gençlere ödüllerini Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte takdim edeceklerini belirtti.

İlklerin Festivali TEKNOFEST!

TEKNOFEST 2021 Açılış Seremonisine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST Türkiye'nin gelecek vizyonunun çap canlı örneğidir. TEKNOFEST yarışmacıları, ziyaretçileri, buraya gelemese de uzaktan takip eden gençler Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gerçek kahramanlardır.

Biz TEKNOFEST gençliğine baktığımızda Büyük Türkiye'nin mimarlarını görüyoruz. Bugün attığı adımlarla, yarın dünyanın her yerinde adından söz ettirecek mühendisleri, bilim insanlarını, girişimcileri görüyoruz. Açıkçası 2018 yılında yola çıktığımızda bu festivalin büyük bir heyecan yaratacağının farkındaydık. Ancak böylesini biz dahi beklememiştik. O yıl 14 farklı sınıftaki teknoloji yarışmalarına 4 binin üzerinde takım ve 20 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugün bu rakamlar 35 farklı yarışmaya, 45 bin takıma ve 200 binin üzerinde katılımcıya ulaştı. Şahsen ben bu başarının üzerinde dikkatlice düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Görüyoruz ki bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların oluşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikâr. Bugün eğer TEKNOFEST'e ilgi bu kadar yüksekse, bu vizyonu bu dip dalgayı da sağlam bir iradeye borçluyuz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in her sene bir önceki senenin rekorlarını kırarak yola devam ettiğini belirten Varank, "Festival'de yerli ve milli Helikopterimiz GÖKBEY halka açık ilk gösteri uçuşuyla semaları süsleyecek. Yine insansız hava aracımız Aksungur halkımızın huzurunda ilk gösterisini bu sene gerçekleştirecek. Ülkemizin medarı iftiharı AKINCI gösteri uçuşuyla bu sene, TEKNOFEST'e ayrı bir heyecan katacak. Milli otomobilimiz TOGG ilk kez bir festivalde, TEKNOFEST'te milletimizle buluşacak." dedi.

TEKNOFEST 2022'de Azerbaycan'da…

TEKNOFEST'in 2022 yılı için müjdeli haberi paylaşan Bakan Varank, "Eylül ayını biz teknoloji ayına dönüştürdük. TEKNOFEST'i sadece ülkemiz sınırları içerisinde tutmayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl festivalimizi Azerbaycan'da da yaparak TEKNOFEST'i uluslararası arenaya taşıyacağız." dedi.

Açılışa katılan Azerbaycan Ulaştırma, Haber leşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev, "Türk gençliğini tebrik ediyorum, çünkü onların böyle güçlü bir devleti var. Gençlerin her birine en iyi imkânı tanıyan bir devleti var. Böyle bir devlet her zaman ileri gidecektir. Burada, TEKNOFEST'te gördüklerimiz muhteşem teknolojiler. TEKNOFEST'te gördüğümüz muhteşem teknolojiler Türk milletinin zekasının, Türk milletinin aklının bariz göstergesidir. Gençlerin her birinin büyük bir geleceği olacağına eminin, yaşasın büyük Türk Milleti, yaşasın büyük Türk-Azerbaycan dostluğu. Her birinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demir: "İstikbal de sizsiniz, İstiklal de sizsiniz"

Açılış konuşmasında teknolojiye gönül veren gençlere seslenen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "TEKNOFEST ne yaptı diye sorulduğunda, büyük bir potansiyeli harekete geçirip, derin dalgayı oluşturdu diyoruz. Biz Savunma Sanayii Başkanlığında, 'İstiklal ve İstikbalimiz' için dedik. Şu anda İstikbalde sizsiniz, İstiklal de sizsiniz. Sizlerin gözlerinde geleceği görüyoruz. Bugün birçok ortamda savunma sanayiinde yerlilik oranlarını konuşuyoruz. Diğer sanayii alanlarında yerlilik oranlarını konuşacağız. Sizinle bir de Türkiye'nin öncü olduğu teknolojilerdeki yüzdeleri konuşuyor olacağız. Türkiye hangi alanlarda birinci, sizlerle onu konuşacağız ve bunun da ışığını burada görüyoruz. Hep beraber el ele, Türkiye'nin yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Bizlerin görevi ise sizlerin yolunu açmak. Yarınlara çok daha güçlü yürüyeceğiz. İddiamız büyük olacak, ama bunu bilgiye, azme, ahlaka ve milli değerlerimize dayandıracağız." dedi.

Gözünüz İstanbul Semalarında Olsun!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin ilk gününde İstanbul semaları muhteşem uçuş gösterilerine sahne oldu. Atak Helikopterinin Üzüm Salkımı gösteri uçuşu ile başlayan şölen, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan SOLO TÜRK'ün gösterisi ile hız kesmeden devam etti. Milli ve yerli hava araçlarımız GÖKBEY, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI'nın halka açık gösteri uçuşları İstanbul semalarını süslerken, AKINCI ve HÜRKUŞ'un Selamlama Uçuşu gurur verici anlar yaşattı.

Gökyüzünün korkusuz kahramanları, milli gururumuz Türk Yıldızları'nın her saniyesi müthiş bir senkronizasyon ve dikkatle gerçekleştirilen eşsiz gösterileri renkli anlara sahne oldu. Paraşüt Atlayışı ve kardeş ülke Azerbaycan'a ait MIG 29 uçakları da gökyüzünü şenlendirdi. Festival boyunca devam edecek olan gösteri uçuşları ve sivil uçuşlar, tüm İstanbul halkına unutulmaz anlar yaşatacak.

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Devam Ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi festival alanında devam etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye'den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiriyor. 22 Eylül Çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı & TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşması ile başlayacak olan zirveye; BAYKAR Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile BAYKAR Genel Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar katılacak. Yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiren, Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi yarın son gününde sektörün öncü isimlerini ağırlayacak. Girişimcilikten kariyer fırsatlarına kadar uluslararası konuşmacıların önemli tavsiyelerde bulunacağı zirve zengin içeriğiyle katılımcılara dopdolu bir gün yaşatacak.

Eğitici Atölyeler, Eğlenceler ve Daha Fazlası TEKNOFEST'te…

Festival boyunca devam edecek olan ve katılımcılara özel düzenlenen aktiviteler arasında bulunan Rüzgâr Tüneli ve Planetaryum öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Festival kapsamında düzenlenen Sahne Senin Etkinliği gençlerin eğlencesine ortak olurken, eğitici atölyelerde öğrenciler bilim, teknoloji ve uzay alanında keşfe çıkıyor. Bilim Merkezi, Bilim Türkiye ve Deneyap Atölyeleri ile geleceğin teknolojilerine hazırlanan öğrenciler Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi'nde uzay serüvenine ortak oluyor. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında öğrencilerin uzun bir hazırlık sürecinin ardından tasarladıkları projeler, festival boyunca sergi alanında ziyaretçiler ile buluşacak.

