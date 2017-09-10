Göztepe Deplasmanda Kazandı
Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk olduğu Osmanlıspor'u 2-0 yendi.
Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk olduğu Osmanlıspor'u 2-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in şutunu Bastos kurtardı.
14. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vrsajevic'in şutunda top auta çıktı.
25. dakikada Andre Castro'nun pası ile topla buluşan Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada Göztepe ceza sahası içinde kafalardan seken topa son vuruşu Souleymane Doukara yaptı. Doukara'nın şutunu defans çizgiden çıkardı.
45. dakikada Numan Çürüksu'nun ceza sahası içinde Pereira'ya yaptığı müdahalede hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu ağlara gönderdi. 0-2
50. dakikada Oscar Scarione'nin ceza sahası dışından çektiği şut az farkla yerden kornere çıktı.
58. dakikada Souleymane Doukara'nın ceza sahası içinde vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
89. dakikada Regattin'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci kurtardı.
KÜNYE
Stat: Osmanlı
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Yusuf Bozdoğan xx
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Numan Çürüksu xx, Vrsajevic xx, Andreas Maxso xx, Anıl Karaer xx, Koray Altınay xx, Serdar Gürler xx (Musa Çağıran dk. 75 xx), Josue xx, Özer Hurmacı xx (Regattin dk. 46 xx), Aminu Umar xx (Sokol Cikalleshi dk. 46 xx), Souleymane Doukara xx
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Karcemarskas, Ninaj, Pinto, Prochazka, Hasan Kılıç
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Göztepe: Alberto Bastos xx, Sabri Sarıoğlu, xx, Mathieu Peybernes xx, Kadu xx, Adama Traore xx, Rajko Rotman xx (Halil Akbunar dk. 62 xx), Selçuk Şahin xx, Oscar Scarione xx (Gouffran dk. 90 x), Andre Castro xx, Tayfur Bingöl xx (Axel Thomas Elessa dk. 84 xx), Adis Jahovic xx
Yedekler: Günay Güvenç, Leo Schwechlen, Tanju Kayhan, Serkan Bakan, Milos Kosanovic, Hakan Çinemre, Muhammed Enes Durmuş
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Tayfur Bingöl (dk. 25), Adis Jahovic (dk. 45) (Göztepe)
Sarı kartlar: Andreas Maxso (Osmanlıspor), Halil Akbunar (Göztepe)
(Abdullah Sarica - Cem Geçim - Mustafa Apaydın/İHA)